Fazıl Say'dan 'konser' açıklaması: 'Yola devam'

Yayınlanma: 22.10.2023 - 08:35

Güncelleme: 22.10.2023 - 08:44

İsrail-Filisyin çatışmalarna ilişkin paylaşımları nedeniyle Avrupa'da vereceği bazı konserlerin iptal edildiğini duyuran dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"YOLA DEVAM"

Say, “Bu akşam Vılnıus (Litvanya). Sadece kendi bestelerimi çaldığım bir ‘Say Plays Say’ gecesi. Litvanya’daki ilk konserim. Vilnius’da festivalde birçok eserimin seslendirildiği bir ‘Composer Portrait’ (besteci portresi) kapsamında, sesler umuda dönüşsün. Hayat devam. Yola devam” diye yazdı.