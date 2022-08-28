Aleyna Tilki'den, Gülşen'in tutuklanmasına tepki: 'Sahnedeki insanlar masumdur'
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla imam hatiplilerle ilgili sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan Gülşen'in serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Sahnedeki insanların masum olduğunu söyleyen Tilki, "Gülşen sahneye olan güveniyle halkın yanlış etik damarına değdiyse de bu niyetini göstermez" dedi.
Sahnede imam hatiplerle ilgili sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek, yandaş medya tarafından hedef haline getirilen Gülşen, aynı gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu karara tepki yağarken, pek çok ünlü isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ünlü şarkıcıya destek verdi, tutuklama kararını eleştirdi.
Gülşen'in tutuklanma kararına sessiz kalmayan isimlerden biri de Aleyna Tilki oldu.
"SAHNEDEKİ İNSANLAR MASUMDUR"
Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Aleyna Tilki, Gülşen'in serbest bırakılmasını isteyerek şunları yazdı:
"Genellemeler genellikle yanlış anlaşılır. (Bu cümlem bile yanlış anlaşılabilir.) Gülşen'in sahneye olan güveniyle; şakasını, düşünce ve konuşma özgürlüğünü hissederek hesapsızca yapması, halkın yanlışlıkla etik damarına değdiyse de niyetini göstermez. Sahnedeki insanlar masumdur… Hem de çok masum. Çünkü özgürlüktür öze en yakın yerimiz. Ne konuşacağını, ne düşüneceğini sürekli hesaplayanlardan çok daha… Zihinsel olan kimsenin konforu bozulmadı, yüreğiyle yaşayanların hayatıysa bir o kadar hiçbir gidecek yeri yokmuş gibi…"
İlgili Haberler
- Instagram yorumu ortalığı karıştırdı: Deniz Akkaya ve Gülşen'in avukatı Emek Emre birbirine girdi
- Gerici Yeni Akit gazetesinin yazarı Ali Akben Gülşen’i hedef gösterdi: 'Sanatçı bozuntusu...'
- Fazıl Say'dan 'Gülşen' tepkisi: Bu baskılara son
- Yıldız Tilbe'den 'Gülşen' paylaşımı: 'Sanatçılar dokunulmaz ilan edilsin'
- Hadise'den, Gülşen'in tutuklanmasına tepki: 'Kadınları vahşice öldüren döven adamları tutuklasalardı, kaç kadın bugün hayatta olurdu?'
- Bakan Nebati'den 'Gülşen' paylaşımı: 'Bu çarpık dili şiddetle kınıyorum'
- Prof. Dr. Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum: 'Karar hukuki değil'
-
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- Hazine, satıştan gelecek ödemeye el koydu
- Birinci parti değişti, Millet İttifakı fark attı!
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu