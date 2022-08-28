Aleyna Tilki'den, Gülşen'in tutuklanmasına tepki: 'Sahnedeki insanlar masumdur'

28 Ağustos 2022 Pazar, 16:12

Sahnede imam hatiplerle ilgili sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek, yandaş medya tarafından hedef haline getirilen Gülşen, aynı gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu karara tepki yağarken, pek çok ünlü isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ünlü şarkıcıya destek verdi, tutuklama kararını eleştirdi.

Gülşen'in tutuklanma kararına sessiz kalmayan isimlerden biri de Aleyna Tilki oldu.

"SAHNEDEKİ İNSANLAR MASUMDUR"

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Aleyna Tilki, Gülşen'in serbest bırakılmasını isteyerek şunları yazdı:

"Genellemeler genellikle yanlış anlaşılır. (Bu cümlem bile yanlış anlaşılabilir.) Gülşen'in sahneye olan güveniyle; şakasını, düşünce ve konuşma özgürlüğünü hissederek hesapsızca yapması, halkın yanlışlıkla etik damarına değdiyse de niyetini göstermez. Sahnedeki insanlar masumdur… Hem de çok masum. Çünkü özgürlüktür öze en yakın yerimiz. Ne konuşacağını, ne düşüneceğini sürekli hesaplayanlardan çok daha… Zihinsel olan kimsenin konforu bozulmadı, yüreğiyle yaşayanların hayatıysa bir o kadar hiçbir gidecek yeri yokmuş gibi…"