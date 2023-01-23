Fazıl Say'dan 'Şahmaran' tepkisi: 'Bıraktım, bıktım!'

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 10:09

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 10:09

Ünlü piyanist Fazıl Say, 20 Ocak günü Netflix'te yayınlanan ve başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı diziye ilişkin sosyal medya paylaşımında bulundu.

Say paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şahmaran dizisini denedim daha ikinci bölümde “oğlan kızı nasıl götürür”e bağladı. Bıraktım. Bıktım. Böyle Şahmaran mı olur ulan, bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytingtinizden. On üzerinden bir! Hadi öptüm bye!"

Şahmaran dizisini denedim daha ikinci bölümde “oğlan kızı nasıl götürür”e bağladı. Bıraktım.

Bıktım.

Böyle Şahmaran mı olur ulan,

bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytingtinizden.

On üzerinden bir!

Hadi öptüm bye! — Fazıl Say (@fazilsaymusic) January 22, 2023

İKİNCİ SEZON AÇIKLAMASI

Dizide Maran karakterini canlandıran Burak Deniz, dizinin 2. sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Deniz, "İkinci sezon hazırlıkları başladı. Mayıs'ta mı başlarız, yoksa yaz ortasında mı girecek o belli değil. Haber bekliyoruz. Ya Eylül zamanı, ya da yeni yıla yakın Aralık gibi yayınlanacak gibi gözüküyor" dedi.

ŞAHMARAN DİZİSİNİN KONUSU

Şahsu (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana'ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir. Onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran (Burak Deniz) ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.