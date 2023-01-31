Felç kalma riski vardı... Ünlü oyuncu Sergen Deveci'den 44 gün sonra ilk adım: 'Bazen baştan başlamak...'

Amasya’da turneden dönen ve Melis İşiten, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci gibi isimlerin de aralarında bulunduğu tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle 3 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Arkadaşlarının öldüğü kazada boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci mucizeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:55
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Baş Belası’ adlı tiyatro ekibinin içinde bulunduğu Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs 21 Kasım'da  Amasya’nın Merzifon ilçesinde TIR’a çarpmıştı. Üç tiyatrocunun öldüğü kazada ağır yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye getirilen Sergen Deveci boynu ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat olmuştu. Oyuncu, ilerleyen günlerde de taburcu olmuştu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ünlü oyuncu Deveci, kazadan 44 gün sonra ilk adımlarını attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde gözyaşlarına boğulduğu görülen ünlü oyuncu, paylaşımında 'Bazen baştan başlamak' notunu düştü.


Sergen Deveci Melis İşiten Ceyhun Fersoy

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