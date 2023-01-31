Felç kalma riski vardı... Ünlü oyuncu Sergen Deveci'den 44 gün sonra ilk adım: 'Bazen baştan başlamak...'
Amasya’da turneden dönen ve Melis İşiten, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci gibi isimlerin de aralarında bulunduğu tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle 3 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Arkadaşlarının öldüğü kazada boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci mucizeyi başardı.
‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibinin içinde bulunduğu Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs 21 Kasım'da Amasya’nın Merzifon ilçesinde TIR’a çarpmıştı. Üç tiyatrocunun öldüğü kazada ağır yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye getirilen Sergen Deveci boynu ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat olmuştu. Oyuncu, ilerleyen günlerde de taburcu olmuştu.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Ünlü oyuncu Deveci, kazadan 44 gün sonra ilk adımlarını attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde gözyaşlarına boğulduğu görülen ünlü oyuncu, paylaşımında 'Bazen baştan başlamak' notunu düştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatandaşlık oyununda ikinci perde
- Filiz Akın’dan kötü haber!
- 'Bıyıklarını kesenlere' seslendi
- EYT'de ayrıntılar belli oldu
- Restorasyon yine arkadaşa!
- Erdoğan, valiyi azarlamıştı
- Kemal Kılıçdaroğlu çok sert uyardı
- Erdoğan'ın 'diploma'sı davası görüldü
- 'Gerçekte korkudan uyuyamayan ödlek'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'suikast' çıkışı