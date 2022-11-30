Ölümden dönen Sergen Deveci'den yeni paylaşım: 'Yeni nefesim ile şişirilmiş...'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 18:10

‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibinin içinde bulunduğu minibüsün Amasya'da TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci, ameliyata alındı. Sekiz saat süren operasyon sonrası durumu iyi olan Deveci'nin tedavisi devam ediyor.

Ölümden dönen ünlü oyuncu, son paylaşımında serum askısındaki balonları paylaştı.

Deveci, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Sıradan balonlar değil, yeni nefesimle şişirilmiş balonlar" notunu düştü.