Ölümden dönmüştü... Ünlü oyuncu Sergen Deveci son halini paylaştı
Amasya’da turneden dönen ve Melis İşiten, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci gibi isimlerin de aralarında bulunduğu tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle 3 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci, sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı.
21 Kasım'da ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibinin içinde bulunduğu Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs Amasya’nın Merzifon ilçesinde TIR’a çarpmıştı.
Üç tiyatrocunun öldüğü kazada ağır yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye getirilen Sergen Deveci boynu ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat olmuştu. Oyuncu, ilerleyen günlerde de taburcu olmuştu.
"BENİ İLK DEFA GÜNEŞE ÇIKARDILAR..."
Ölümden dönen Sergen Deveci, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Arkadaşıyla Sapanca’da kalan oyuncu, evin bahçesinde yürüteçle yürüdü.
Deveci, “Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Cevap verirsem ağzım bozulacak’
- Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme!
- Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı
- Suriyelileri evlerinden alıp götürdüler
- Buldan'ın ardından Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış
- 'Patır patır başlarını açıyorlar'
- Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi gündem oldu
- 'Yasa toplumda bir kaos yaratır'
- Sinan Ateş için 'intikam' sloganları
- İşte 6'lı masanın ‘başörtüsü’ teklifi