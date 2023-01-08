Ölümden dönmüştü... Ünlü oyuncu Sergen Deveci son halini paylaştı

Yayınlanma: 08.01.2023 - 13:27

Güncelleme: 08.01.2023 - 13:27

21 Kasım'da ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibinin içinde bulunduğu Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs Amasya’nın Merzifon ilçesinde TIR’a çarpmıştı.

Üç tiyatrocunun öldüğü kazada ağır yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye getirilen Sergen Deveci boynu ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat olmuştu. Oyuncu, ilerleyen günlerde de taburcu olmuştu.

"BENİ İLK DEFA GÜNEŞE ÇIKARDILAR..."

Ölümden dönen Sergen Deveci, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Arkadaşıyla Sapanca’da kalan oyuncu, evin bahçesinde yürüteçle yürüdü.

Deveci, “Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum” dedi.



