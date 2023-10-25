Fenomen çiftin kaçtığı ülke belli oldu iddiası: Pasaport yetişmeyince…

Yayınlanma: 25.10.2023 - 09:53

Güncelleme: 25.10.2023 - 09:53

Sosyal medya fenomeni 'Var Böyle Tipler' hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun 30 kadar kişiyi dolandırdığı iddia edilmiş ve mağdurlar savcılıklara suç duyurusunda bulunmuştu.

Aynı zamanda çiftin Portekiz’e kaçtığı da iddialar arasındaydı. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Portekiz’e kaçma planları yapan Kıvanç-Beril Talu çifti, 3 yaşındaki oğulları Noel’in pasaportu gecikince vizesiz gidebilecekleri Gürcistan’a kaçtı.

İddiaya göre, çift 3 yaşındaki oğulları için pasaport başvurusu yapmış ama borçlular sıkıştırınca, paniğe kapılıp, pasaportun gelmesini beklemeden vizesiz gidebilecekleri ilk ülkeyi tercih etmişler.

Üstündağ’ın aktardığı bir başka iddia da söz konusu dolandırıcılığı içinde Beril Talu’nun anne-babasının da olduğu söyleniyor ve hatta eski çalıştığı şirketini dolandırdığı konuşuluyor.