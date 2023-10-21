Kenan Doğulu'dan 'Kıvanç Talu' açıklaması: 'Tanışıklığımız var ama...'
Kıvanç Talu ile Beril Talu'nun 100 milyonla kaçmadan Beylerbeyi’ndeki evlerinde bir parti verdiği öne sürüldü. Partide olduğu öne sürülen Kenan Doğulu, "Ne ben, ne de eşim orada değildik" dedi.
'Var Böyle Tipler' kanalıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile prodüktör eşi Beril Talu’nun yakın çevrelerini dolandırarak ortadan kaybolduğu iddia edildi.
Çiftin kaçmadan önce Beylerbeyi’ndeki
evlerinde bir parti verdiğini ve o partiye katıldığını öne süren bir iş insanı
yaşadıklarını anlattı.
Adının açıklanmasını istemeyen iş insanı şöyle konuştu:
"Karı-koca 4-5 ay bizimle dostluk kurmak için
peşimizden koştu. Araya ünlü bir yönetmeni bile soktular. Eşimi 'Bu çiftte bir
tuhaflık var' diye uyardım. Öyle sempatikler ki, eşim bana değil, onlara
inandı. Bir miktar paramız gitti. Ben bu işin 100 milyonla bittiğini
sanmıyorum. En az 250 milyonla kaçtılar. Taktikleri şuydu: '300 bin lira
verirseniz, reklam çekim işine ortak olacaksınız. Size 600 bin lira olarak
döner.'"
KENAN DOĞULU: PARTİDE DEĞİLDİK
10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, şarkıcı Kenan
Doğulu ve oyuncu Beren Saat'in de partide olduğu öne sürüldü. Dağıstanlı, bu
iddiayı Doğulu’ya iletmesinin ardından şarkıcıdan "Ne ben, ne de eşim
orada değildik. Ama Kıvanç’la tanışıklığımız var" cevabını aldığını
belirtti.
''SÜRPRİZ PLANLARIM VAR' DEDİ"
Partiye katıldığı söyleyen ve adını belirtmek istemeyen bir
sosyal medya ünlüsü, "Kıvanç o gece hep 'Sürpriz planlarım var' dedi. Para
kazanmanın çok kolay olduğundan söz etti. Sonra birden 'Bu Beril’le son
partimiz' dedi, eşi de gerildi. Ruh hali çok tuhaftı. Karı-kocanın arası son
zamanlarda iyi değildi. 'Boşanıyorlar mı acaba' dedik, kaçış aklımıza
gelmedi" diye konuştu.
Kıvanç Talu ve Beril Talu, davetleri gösterişli olsun birkaç ünlü menajeri arayıp, "Hangi sanatçınız davetimize katılır" diye sorduğu da öne sürüldü.
Davete katılan bir oyuncu menajeri de, "Eve daha önce de gittim. Son derece şık bir daire, değerli eşyaları vardı. Ama partide o eşyalar yoktu. Ev boşalmış gibiydi. Belki de hepsini önden kaçtıkları yere gönderdiler. Dikkatimi çeken diğer bir nokta da gergin olmalarıydı" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den 'Fazıl Say' açıklaması!
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- 1 Kasım'da yürürlüğe girecek
- Almanya'dan ADD'ye Schengen engeli
- Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı...
- ABD'li eski askerden çok konuşulacak sözler
- Futbolcular maça çıkmayacaklarını açıkladı...
- Migros'tan Fazıl Say'a sansür
- İsrail'den 'derhal boşaltın' uyarısı!