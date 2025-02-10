Ferdi Tayfur'a küfür ettiği iddia edilmişti: Tuğçe Tayfur abisi Timur Turanbayburt'u savundu

Yayınlanma: 10.02.2025 - 14:09

Güncelleme: 10.02.2025 - 14:11

2 Ocak’ta vefat eden arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur’un vasiyetinin açılmasıyla ilgili dava, Marmaris’teki 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Sanatçının vasiyetinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Cemiyeti’ne ve LÖSEV’e bağışlanan taşınmazlar yer aldı. Tayfur'un vasiyetinde yer alan taşınmazların yanı sıra, beste, müzik ve telifli eser hakları da Nilüfer Turanbayburt’a bırakıldı.

VASİYETE İTİRAZ ETTİLER

Vasiyetin ardından aile fertlerine itirazları soruldu. Mirastan mahrum bırakılan Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın’ın avukatı Edanur Yıldız Ülker, itirazda bulundu. Diğer aile üyeleri ise vasiyeti kabul etti. Duruşma 29 Nisan’a ertelendi.

Edanur Yıldız Ülker, vasiyetin iptali için dava açacaklarını ve mahfuz hissenin ihlali ile ilgili de ayrı bir dava açacaklarını belirtti. Ayrıca, Tuğçe Tayfur’ın hamile olduğu için duruşmaya katılamadığı ancak bir sonraki celseye katılacağı ifade edildi.

Tuğçe Tayfur, Instagram’da yaptığı paylaşımda, kardeşlerine ve yeğenlerine tepki göstererek, "Kalabalık gözükenler, azınlık gözükenlere karşı haklı değildir. Bu tamamen çıkar ilişkisidir" dedi.

Bunun ardından, Tuğçe Tayfur, babasının mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını talep etti.

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLAR GÜNDEME GELDİ

Ayrıca, Ferdi Tayfur’a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt’a ait olduğu iddia edilen küfürlü paylaşımlar da gündeme geldi.

Timur Turanbayburt’a ait olduğu iddia edilen küfürlü paylaşımlar şu şekilde:





'Gel Konuşalım' programının canlı yayınına bağlanan Tuğçe Tayfur konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ağabeyim o kadar üzgün ki. 'O mesajlar nedir?' diye kendini yerden yere atıyor. Abim 'ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Bu mesajlar doğru değil' diyor. Ağabeyimin babamdan böbreğini geri istemesi söz konusu değil. Ağbeyim video mesajla açıklama yapacak. Ağabeyim seve seve böbreğini babamıza verdi. Hepimiz sıradaydık, onunki uyunca hemen ameliyat süreci başladı.

Daha babamın 40'ı bile çıkmadan böyle şeyler yaşamaktan utanıyorum. Ben kardeşim Taha'nın haklarını da koruyorum. Çünkü mirastan Taha'ya sadece bir villa kalmış. Çok üzgünüm ki soğuk algınlığı diye yatırılan hastaneden babamın cenazesini aldık. Ama bunları konuşmayalım."