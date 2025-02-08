Tayfur Ailesi bu konuda bile anlaşamadı! Ferdi Tayfur için iki farklı yerde 40 mevlidi okunacak

Yayınlanma: 08.02.2025 - 16:18

Güncelleme: 08.02.2025 - 16:18

Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Usta sanatçının cenazesinden bugüne ailesinin yaşadığı tartışmalar magazin gündeminden düşmüyor.



Son olarak ise sanatçının mevliti konusunda tartışma yaşayan aile bireyleri iki farklı yerde mevlit okutma kararı aldı.



Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ve kızı Tuğçe Tayfur iki farklı açıklama yayımladı.

40. GÜN MEVLİTLERİ

Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde mevlit okutulacağını duyurdu.

Öte yandan, sanatçının kızı Tuğçe Tayfur da babası için aynı gün saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii’nde bir Mevlid-i Şerif okunacağını açıkladı.

VASİYETİ AÇIKLANDI

Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı, sanatçının vasiyetini açıkladı. Buna göre Tayfur, mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladı.



Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur ile en son ölmeden önce görüştüklerini belirtip, "Ferdi ile hep konuşuyorduk. Mirasının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka ve LÖSEV'e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı, saygı duyuyoruz, onur duyuyoruz onunla" dedi.





Tayfur'un vasiyetine göre:

Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti’ne,

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV’e,

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bırakıldı.

Diğer mal varlıkları çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Turanbayburt’a miras olarak bırakıldı.

Beste, müzik ve telifli eserlerinin hakları ise Nilüfer Turanbayburt’a verildi.

VASİYETE İTİRAZ

Tuğçe Tayfur ise vasiyete itiraz ederek, babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep etti.

Avukatı Edanur Türker Yıldız, vasiyetnamenin iptali için dava açtıklarını ve mahfuz hissenin ihlali nedeniyle ek dava açacaklarını duyurdu.

Vasiyete yapılan itiraz nedeniyle 29 Nisan'da tekrar duruşma yapılmasına karar verildi.