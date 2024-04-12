Ferdi Tayfur'dan kızı Tuğçe Tayfur'a sert çıkış!

Yayınlanma: 12.04.2024 - 17:08

Güncelleme: 12.04.2024 - 17:08

Arabesk müziğinin baba lakaplı büyük ustalarından Ferdi Tayfur bugün Necla Nazır’la beraberliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe’ye sinirlendi. Kızı Tuğçe ile aynı zamanda basın danışmanlığını yapan yeğeni Şirin Gözalıcı arasında sosyal medyada başlayan tartışmayı gören 78 yaşındaki usta sanatçı "Sevgili dostlar zamanında neden bırakıp kaçtığını anladınız mı? Ferdi Tayfur" paylaşımını yaptı.







Bebek bekleyen Tuğçe Tayfur ise bu açıklamayı babasının değil, ona menfaati için yaklaştığını iddia ettiği Şirin Gözalıcı’nın yaptığını öne sürdü ve şu satırları yazdı:

"Ya utanmazlıkta son noktasın, acıdım şu an sana… Al aşkım senin olsun, ne istiyorsan ama gerçeği hiçbir zaman değiştiremeyeceksin. Sen asla onun kızı olamayacaksın, üzgünüm… Kıskançlığın ve fesatlığın babamın hesabından yazdığın bu iğrenç şeyle belli oldu zaten… Seni Allah’a havale ediyorum ama bu dünyada da peşinizde olacağımdan emin olabilirsin…"







Bunun üzerine Ferdi Tayfur videolu açıklama yaptı ve "Tüm paylaşımlarım bana aittir" notuyla yayınladığı videoda "Az önce bir yazı yayınlattım. Şirin’e yazdırdım… Çünkü onun telefonu yanımdaydı. O bakımdan, bu yazıyı ben yazdım. Şirin yazmadı. Söylediğim de şu, kim ne yapar kendine yapar… Dünyada ve ahirette kim ne yapar kendine yapar. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Büyüklerinize danışın… Onlar bu lafıma ne diyecekler? Hepinizin gözlerinizden öpüyorum… Benim adım Ferdi Tayfur…" dedi.

