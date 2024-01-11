Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur, son halini paylaştı: 'Merak etmeyin'
Felç geçirdikten sonra uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Ferdi Tayfur, ortaya çıktı. Son halini sevenlerinin beğenisine sunan Tayfur, ''Toprak olur, taş olurum, yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz'' dedi.
İçim Yanar, Bana Sor, Sabahçı Kahvesi, Yıkılasın Be Dünya,
Yaktı Beni ve Sevda Yelleri gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran usta
sanatçı Ferdi Tayfur, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Yüz
felci geçirdikten sonra müziği bırakan Tayfur, Instagram hesabından son halini
paylaştı.
"MERAK ETMEYİN"
Yıllardır Marmaris'te sakin bir hayat yaşayan Ferdi Tayfur,
Instagram hesabından bir fotoğrafını yayınladı.
Uzandığı bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan
Tayfur, paylaşımına Merak Etme Sen şarkısının "Toprak olur, taş olurum,
yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" sözlerini ekledi.
Beyazlayan saç ve sakalıyla dikkat çeken 78 yaşındaki
sanatçının paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
İşte Ferdi Tayfur'un son hali:
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