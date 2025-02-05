Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı

Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:40

Güncelleme: 05.02.2025 - 17:40

Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak 2025 günü hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'a sanat dünyasından taziye mesajları yağmıştı.

Tayfur'un ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Ferdi Tayfur için AKM'de düzenlenen anma törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katılmıştı. Sanatçının hayranları anma törenine adeta akın etmişti.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

12 Şubat'ta 40'ı dolacak olan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Basın danışmanı aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaştı.

TSK, DARÜŞŞAFAKA, LÖSEV...

Vasiyette şu ifadeler yer aldı:

"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."