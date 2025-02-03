Yeğeni paylaştı: Ferdi Tayfur için 40’ıncı gün mevlidi düzenleniyor
2 Ocak’ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur için 12 Şubat’ta İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde mevlit okutulacak.
2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur, sevenleri tarafından anılmaya devam ediyor. 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ölüm haberi tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.
Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının vefatının 40’ıncı günü için mevlit okutulacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, ailemizin çınarı Sayın Ferdi Tayfur’un vefatının 40’ıncı günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00’de İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #Ferdi Tayfur
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