Yayınlanma: 03.10.2023 - 13:19

Güncelleme: 03.10.2023 - 13:19

Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'in "maddedeki elektron dinamiklerini incelemek için attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler" ile 2023 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Bu gelişmenin ardından Ferenc Krausz'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Ferenc Krausz kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi Ferenc Krausz'ın ödülleri neler?

FERENC KRAUSZ KİMDİR?

Ferenc Krausz 17 Mayıs 1962'de Macaristan'da doğdu. Krausz , Eötvös Loránd Üniversitesi'nde teorik fizik ve Macaristan'daki Budapeşte Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okudu . Avusturya'daki Viyana Teknik Üniversitesi'ndeki habilitasyonunun ardından aynı enstitüde profesör oldu. 2003 yılında Garching'deki Max Planck Kuantum Optik Enstitüsü'ne direktör olarak atandı ve 2004'te Münih'teki Ludwig Maximilians Üniversitesi'nde deneysel fizik bölümü başkanı oldu . 2006 yılında Münih İleri Fotonik Merkezi'nin (MAP) kurucu ortağı oldu ve yöneticilerinden biri olarak hizmet vermeye başladı.

2023 yılında Pierre Agostini ve Anne L'Huillier ile birlikte Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

ALDIĞI ÖDÜLLER

2006 - Kraliyet Fotoğraf Topluluğu İlerleme Madalyası ve Onursal Üyelik

2013 - Otto Hahn Ödülü

2016 - Alman Bilimler Akademisi Leopoldina Üyesi

2019 - Vladilen Letokhov Madalyası

2022 - Wolf Fizik Ödülü

2022 - BBVA Vakfı Temel Bilimlerde Bilginin Sınırları Ödülü

2023 - Nobel Fizik Ödülü