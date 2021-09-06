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DOĞUM YAPTI

Hürriyet'te yer alan habere göre Cem Öğet ile evli olan 32 yaşındaki Müjgan Ferhan Şensoy bugün ilk bebeğini kucağına aldı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy çifti kızlarına Pera adını verdi. Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı:

"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."