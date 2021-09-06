<p>Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 31 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.</p><p>Usta sanatçı 2 Eylül günü düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.</p>
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Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 31 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

Usta sanatçı 2 Eylül günü düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

<p><strong>DEDE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU</strong></p><p>2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu. 32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.</p>
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DEDE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu. 32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

<p><strong>DOĞUM YAPTI</strong></p><p>Hürriyet'te yer alan habere göre Cem Öğet ile evli olan 32 yaşındaki Müjgan Ferhan Şensoy bugün ilk bebeğini kucağına aldı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy çifti kızlarına Pera adını verdi. Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı:&nbsp;</p><p>"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."</p>
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DOĞUM YAPTI

Hürriyet'te yer alan habere göre Cem Öğet ile evli olan 32 yaşındaki Müjgan Ferhan Şensoy bugün ilk bebeğini kucağına aldı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy çifti kızlarına Pera adını verdi. Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı: 

"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

<p><strong>"BABAM UÇTU GÖKLERE"</strong></p><p>Müzisyen Cem Öget ile 2018 yılında evlenen Müjgan Ferhan Şensoy, ölüm haberinin ardından, Twitter hesabından "Babam uçtu göklere" mesajını paylaşmıştı.</p>
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"BABAM UÇTU GÖKLERE"

Müzisyen Cem Öget ile 2018 yılında evlenen Müjgan Ferhan Şensoy, ölüm haberinin ardından, Twitter hesabından "Babam uçtu göklere" mesajını paylaşmıştı.

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