DEDE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU
2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu. 32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.
DOĞUM YAPTI
Hürriyet'te yer alan habere göre Cem Öğet ile evli olan 32 yaşındaki Müjgan Ferhan Şensoy bugün ilk bebeğini kucağına aldı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy çifti kızlarına Pera adını verdi. Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı:
"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."
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