Ferhan Şensoy'un son kitabı çıktı: 'Ferdeste'
Usta sanatçı Ferhan Şensoy’un hayattayken yazdığı son kitabı olan 'Ferdeste', doğum gününde Ortaoyuncular Yayınları’ndan çıktı. Şensoy’un 'Gündeste' ile başlayan biyografik şiir kitapları yolculuğu 'Gecedeste', 'Dündeste' ve 'Derdeste' ile devam etmişti.
Geçen yılın ağustos ayında yaşamını yitiren usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un, hayattayken kaleme aldığı son kitabı 'Ferdeste', Ortaoyuncular Yayınları’ndan çıktı. Kitap, Şensoy'un doğum günü olan 26 Şubat tarihinde okuyucularla buluştu.
Şensoy’un “Gündeste” ile başlayan biyografik şiir kitapları yolculuğu “Gecedeste”, “Dündeste” ve “Derdeste” ile devam etmişti. Usta oyuncunun pandemiyle birlikte tiyatroların kapanması sonrası günlük ve defterlerindeki şiirlerinden derlediği “Ferdeste”de; sık sık anılan çocukluk aşkları, setler, turneler, otel odaları, gönüllü yalnız çıkılan tatillerde yalnızlık hüznü ile yazılan, bir şairin gelgitli, fırtınalar koparan duygusallığının, bildiğimiz dili kullanım ustalığıyla yazılmış şiirleri yer alıyor.
KIZI DUYURMUŞTU
Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, önceki ay babasının şiir kitabını yayınlayacaklarını açıklamıştı.
Derya Şensoy, "26 Şubat babamın doğum günü, orada bir takım projelerimiz var doğum gününe yetiştirmeye çalıştırıyoruz, anma töreni değil sadece kendi aramızda bir organizasyon yapacağız" demişti
Şensoy açıklamasının devamında, "Bir kitap müjdesi verebilirim, babamın yazılmış ama basılmamış bir şiir kitabı vardı bunu basıp yayınlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.
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