FETÖ soruşturmasından takipsizlik çıkmıştı: 'Mete Horozoğlu Türkiye’yi terk edip oyunculuğu bıraktı' iddiası

11 Şubat 2022 Cuma, 10:16

Fenomen dizi 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' başta olmak üzere, pek çok dizi ve filmde önemli karakterlere hayat veren ünlü oyuncu Mete Horozoğlu, geçen yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturmaya maruz kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi. Ünlü oyuncunun, son olarak Türkiye'yi terk ettiği ve mesleği de bıraktığı iddia edildi.

Gazeteci Arif Hür, ünlü oyuncu hakkında şu iddialarda bulundu:

"Bir dönem rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu, yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda. Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu, uzun süredir ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürüyor."

EĞİTMENLİK YAPACAK

Hür, sözlerine şöyle devam etti:

"Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu'nun oyunculuğu bıraktığı yönünde bir bilgi kulağıma geldi. Horozoğlu, bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacakmış. Horozoğlu'nun, kendisini arayıp sormayan bazı yapımcı ve yönetmenlere kırgın olduğu da konuşulanlar arasında."

KENDİSİNİ SUALTINA VERDİ

"Mete Horozoğlu'nun bir süredir dalış eğitimi aldığını da öğrendim" diyen Hür, "Horozoğlu, Los Angeles'ın güney kısmında yer alan Long Beach'de sık sık tüple dalış yapıyor. Uzun süredir setlerden uzak kalan Horozoğlu, huzuru sualtı sporlarında bulmuş" iddialarında bulundu.