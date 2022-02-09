Şahan Gökbakar: 'Manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın yanında olacağım'

09 Şubat 2022 Çarşamba, 13:49

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında geliyor. Ünlü komedyen, özellikle Türkiye gündemine yaptığı yorum ve eleştiriler ile biliniyor. Son olarak Gökbakar, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

"BU HALKIN YANINDA OLACAĞIM"

Türk halkına karşı kendisini sorumlu hissettiğini belirten ünlü komedyen, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beni yıllardır sevgiye boğan, yaptığım işlere rekorlar kırdıran, gördüğünde mutlu olan, beraber güldüğümüz, beni ailesinden bir fert gören ve manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın,bu milletin yanında olacağım tabi! Ben de halkım! Ya kimin yanında olacaktım?"



MECLİS ADİSYONUNU PAYLAŞMIŞTI

Gökbakar, önceki Meclis lokantasındaki fiyatları gösteren adisyonu paylaşmıştı. Fiyatların ucuzluğuna dikkat çeken Gökbakar, “Bu gerçek mi?” diye sormuştu.

"Şükür bugün de doyduk" etiketiyle paylaşım yapan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba içip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" notunu düşmüştü.

