Usta sanatçı Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı

İstanbul'da hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı. Kanal D'de yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin setinde oyuncu Halil Ergün ile birlikte kayda alınan röportajda, iki usta sanatçının hoş sohbeti izleyenleri gülümsetti.

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı
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DHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 07:14

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, son röportajı ortaya çıktı.

2024 yılının Eylül ayında gerçekleşen röportaj, Kanal D'de yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin çekimlerinin devam ettiği Nevşehir Kapadokya'da kaydedildi.

Röportajda usta oyuncu Halil Ergün dizi hakkında bilgiler verirken, bölgede ev sahibi olan Edip Akbayram ile karşılaştı.

Usta sanatçıların kameralar karşısındaki hoş sohbeti, izleyenlerin yüzünü gülümsetti. 


Etiketler: #Edip Akbayram #Halil Ergün #Röportaj

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