Usta sanatçı Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı
İstanbul'da hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı. Kanal D'de yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin setinde oyuncu Halil Ergün ile birlikte kayda alınan röportajda, iki usta sanatçının hoş sohbeti izleyenleri gülümsetti.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, son röportajı ortaya çıktı.
2024 yılının Eylül ayında gerçekleşen röportaj, Kanal D'de yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin çekimlerinin devam ettiği Nevşehir Kapadokya'da kaydedildi.
Röportajda usta oyuncu Halil Ergün dizi hakkında bilgiler verirken, bölgede ev sahibi olan Edip Akbayram ile karşılaştı.
Usta sanatçıların kameralar karşısındaki hoş sohbeti, izleyenlerin yüzünü gülümsetti.
Etiketler: #Edip Akbayram #Halil Ergün #Röportaj
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon