Sanat dünyasının acı kaybı: Ünlü isimler Edip Akbayram'ın ölümünün ardından neler paylaştı?

Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:18

Güncelleme: 03.03.2025 - 11:43

Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Uzun süredir tedavisi süren Edip Akbayram'dan acı haber geldi. Usta sanatçı 75 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi alan ünlü isimler Edip Akbayram'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

AYTEN AKBAYRAM

Edip Akbayram'ın 46 yıllık eşi Ayten Akbayram, acısını "Buraya kadarmış öbür yarım... Buraya kadar" sözleriyle paylaştı.

TÜRKÜ AKBAYRAM

Usta sanatçının kızı Türkü Akbayram da babasının vefatı ardından ailesinin adına ortak bir paylaşım yaptı. Akbayram şu mesajı yayınladı:

''Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Dostlarının, sanat dünyasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Ayten, kızı Türkü, oğlu Ozan Akbayram, torunu Lavin.. 2 Mart 2025...''

SERKAN ÇAĞRI

"Televizyonculuğa adım attığım gün, ilk konuğum Edip Akbayram ağabeyimdi. Heyecanımı güzel sözleri ve müziğiyle yatıştırmış, bana 'Ayağım uğurludur' demişti. O günden bu yana televizyon programı yapmaya devam ettim. Her zaman sakin, olgun, sabırlı ve anlayışlıydı. İnsanı insandan ayırmayan, mütevazı bir sanatçıydı. Güzel sesi ve nefesiyle hayatlarımıza dokundu. Şimdi ise o eşsiz sesi, ebedi âlemde yankılanmaya devam edecek.Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Nurlar içinde uyu büyük üstat…"

ZÜLFÜ LİVANELİ

"Sevgili kardeşim, büyük sanatçı Edip Akbayram veda etti. Çok üzgünüm. Ailesinin, dostlarının ve halkımızın başı sağ olsun."

SABAHAT AKKİRAZ

"Bir dost kaybetmek ne acı... Ah Edip abi ah. Yüreğimizi yaktın. Işıklarda uyu… Çok üzgünüm çok."

BEYAZIT ÖZTÜRK

"Başımız sağ olsun."

GÜVEN HOKNA

"Mekanı cennet olsun, nurlarda uyusun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

TARKAN

"Çok değerli Edip Akbayram’ı da kaybettik. Yüreğinden kopup gelen o güzel sesi, içten ve mütevazı kişiliği ile hep hatırlanacak ve gönüllerde yaşamaya devam edecek.

Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."

CAHİT BERKAY

"Çok üzgünüm, ışıklar içinde uyu canım kardeşim…"

Fotoğrafa not düşen Berkay, "Antalya’da kızlarımız ve torunlarımızla beraber olduğumuz bir anı…" ifadelerini kullandı.

YILDIZ TİLBE

"Edip Akbayram, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, ne düzgün adamdı. Yeri cennet olsun inşallah. Nur içinde yatsın."

HÜSEYİN TURAN

"Ah canım ağabeyim yerin dolmayacak, sensiz eksik kaldık,çok üzgünüm.Devrin daim olsun…"

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Türk müziğine kattığı eşsiz sesi ve unutulmaz yorumlarıyla kalplerimizde yer edinen usta sanatçı Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum."

SİNAN ÖZEN

"Müziğimizin efsane ismi Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendine has sesi, yorumu ve duruşuyla kalplerimizde iz bıraktı. Onun şarkıları hep dillerde olacak, hatırası daima yaşayacak. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve ülkemize baş sağlığı diliyorum.

Edip Abi, mekânın cennet olsun."

ORHAN AYDIN

"Ah ağabeyim ah… Sensiz nasıl olacak bu kahrolası hayat…"

SÜHA UYGUR

"Hepimizin başı sağ olsun… Işıklar içinde uyu canım abim…"

NİLÜFER

"Ah Edipçiğim olmadı ya. Çok üzgünüm."

OKTAY KAYNARCA

"Uğurlar olsun Edip ağabey... Mekanın cennet olsun."

AJDA PEKKAN

"Nurlar içerisinde yat. Mekanın cennet olsun."

LARA

"Anadolu’nun sesi, büyük ustası Edip Akbayram’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, sadece bir sanatçı değil, halkın acılarını, umutlarını ve direnişini türkülerine sığdıran bir çınardı. ‘Gün olur devran döner, dünya tersine döner’ demişti. Biz biliyoruz ki onun sesi, şarkıları ve mücadele ruhu hiçbir zaman susmayacak. Halkın yüreğinde yankılanmaya devam edecek. Nurlar içinde uyu uyu büyük usta, şarkılarınla yaşamaya devam edeceksin..."

GÖKHAN TEPE

"Edip Akbayram... Saygı, sevgi ve rahmetle…"

EBRU GÜNDEŞ

"Büyük usta..."

RAFET EL ROMAN

"Bir devrin sesi, halkın sanatçısını daha kaybettik. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun."

FAZIL SAY

"Çok değerli Edip Akbayram’ı kaybettik. Bir kaç aydır yoğun tedavi görüyordu. Tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Işıklarda uyusun sevgili Edip Akbayram."

SEHER DİLOVAN

"Değerli sanatçı Edip Akbayram ağabeyi kaybetmişiz. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır diliyorum."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Hayatıma kattığınız her şey için minnettarım Edip Bey…. İyi ki hayatıma dokundunuz. Yattığınız yer incitmesin…"

MUSTAFA SANDAL

"Hepimizin Edip abisi, kıymetli sanatçı büyüğümüz Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır dilerim. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacak, "güzel günler görme"yi hayal etmeye devam edeceğiz."

EMRE KARAYEL

"Çok üzüldüm. Allah gani gani rahmet eylesin Edip Akbayram'a.'Bu mezarda bir garip var' çocukluğumun ilk öğrendiğim türkülerindendir. Yorumu sesinin gücü tarifsizdir. Toprağı bol mekanı cennet olsun. Yakınları ve sevenlerine sabırlar dilerim."



AÇELYA AKKOYUN

"Sahici 'Sevdayı' biz senin şarkılarında yakaladık sevgili Edip Akbayram şimdi öte alem de senden ilham almaya başlayacak. Mekanın cennet olsun bütün sevenlerinin başı sağ olsun."



MİNE KOŞAN

"Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim. Unutulmaz ses, büyük usta Edip Akabayram'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Başta ailesine ve sevenlerine baş sağlımı en içten duygularımla dilerim."