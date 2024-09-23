Feyyaz Duman, Berkay Ateş ve Caner Cindoruk aynı filmde bir araya geldi
Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yeni filmi “Kurtuluş” dizi ve sinema dünyasının üç ünlü aktörü Feyyaz Duman, Berkay Ateş ve Caner Cindoruk’u buluşturdu.
“Kurtuluş” filminin çekimleri Mardin’de sürüyor. Ay başında sete çıkan filmde Feyyaz Duman, Berkay Ateş ve Caner Cindoruk başrolleri paylaşıyor.
Emin Alper’in yönetmenliğini üstlendiği yapımda, Hazeran aşiretinin şeyhi Ferit karakterine Feyyaz Duman, kardeşi Mesut’a ise Caner Cindoruk hayat veriyor.
İkili, “Kadın” dizisinden sonra ikinci kez aynı projede yer alıyor. Circe Films ve Horsefly Films işbirliğiyle geliştirilen, Eurimages destekli “Kurtuluş”, eski topraklarını geri isteyen Beziki aşiretinin dönüşüyle yaşanan olayları beyazperdeye taşıyor.
Film, Ferit ve Mesut arasında farklı görüşlerden kaynaklanan ve zamanla güç, toprak ve hayatta kalma mücadelesine dönüşen yıkıcı bir savaşı konu alıyor.
Etiketler: #Feyyaz Duman #Berkay Ateş #Caner Cindoruk
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