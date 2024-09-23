Feyyaz Duman, Berkay Ateş ve Caner Cindoruk aynı filmde bir araya geldi

Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yeni filmi “Kurtuluş” dizi ve sinema dünyasının üç ünlü aktörü Feyyaz Duman, Berkay Ateş ve Caner Cindoruk’u buluşturdu.

Feyyaz Duman, Berkay Ateş ve Caner Cindoruk aynı filmde bir araya geldi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 11:36

“Kurtuluş” filminin çekimleri Mardin’de sürüyor. Ay başında sete çıkan filmde Feyyaz Duman, Berkay Ateş ve Caner Cindoruk başrolleri paylaşıyor.

Emin Alper’in yönetmenliğini üstlendiği yapımda, Hazeran aşiretinin şeyhi Ferit karakterine Feyyaz Duman, kardeşi Mesut’a ise Caner Cindoruk hayat veriyor.

İkili, “Kadın” dizisinden sonra ikinci kez aynı projede yer alıyor. Circe Films ve Horsefly Films işbirliğiyle geliştirilen, Eurimages destekli “Kurtuluş”, eski topraklarını geri isteyen Beziki aşiretinin dönüşüyle yaşanan olayları beyazperdeye taşıyor.

Film, Ferit ve Mesut arasında farklı görüşlerden kaynaklanan ve zamanla güç, toprak ve hayatta kalma mücadelesine dönüşen yıkıcı bir savaşı konu alıyor.


Etiketler: #Feyyaz Duman #Berkay Ateş #Caner Cindoruk

İlgili Haberler

Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Sadakatsiz'in Aras'ı

Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Sadakatsiz'in Aras'ı
Oyuncu Berkay Ateş, trans birey İhsan Hala'yı ziyaret etti

Oyuncu Berkay Ateş, trans birey İhsan Hala'yı ziyaret etti
Berkay Ateş, Sibel Kekilli ve Pınar Deniz’in rol aldığı filmin vizyon tarihi belli oldu

Berkay Ateş, Sibel Kekilli ve Pınar Deniz’in rol aldığı filmin vizyon tarihi belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler