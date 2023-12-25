Feyyaz Yiğit güldürmeyi en çok sevdiği ünlüyü açıkladı: 'Benim tüm motivasyonum...'
Ölümlü Dünya filminin Serbest'i Feyyaz Yiğit, set anılarını paylaşırken rol arkadaşları arasında en güzel gülen ismin kim olduğunu da açıkladı.
"Ölümlü Dünya 2" filmi, vizyondaki üçüncü haftasında büyük bir başarı elde ederek 1 milyon 338 bin 726 gişe ve 170 milyon 738 bin 200 TL hasılat elde etti. Filmin başrol oyuncularından Serbest karakterini canlandıran Feyyaz Yiğit, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına verdiği röportajda film setindeki motivasyonunu ve eğlenceli anılarını paylaştı.
Feyyaz Yiğit, röportajda Mehmet Özgür'ün canlandırdığı İlhami karakterini güldürmek için çabaladığını belirtti. "Benim bütün motivasyonum Mehmet abiyi güldürmek oluyor. Çünkü Mehmet abi o kadar güzel gülüyor ki, ben onunla beraber oynarken 'Bir şey yapayım da Mehmet abi gülsün, eğlensin' ben o eğlencenin peşinde oluyorum. Bana karşı daha dalağı düşük galiba biraz… Ben de bunu suistimal ediyorum beraber çalışırken… Çünkü çok hoşuma gidiyor… Mehmet abi ile birlikte olduğum her saniye hatıramda çok eğlenceli anlar…" şeklinde konuştu.
"Ölümlü Dünya 2" filminin başarısı ve setteki keyif dolu anlar izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Film, seyirciden büyük ilgi görerek gişe rekorları kırmaya devam ediyor.
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