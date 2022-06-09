Feyyaz Yiğit'ten 'Gibi' hayranlarını heyecanlandıran paylaşım

'Gibi' dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2022 Perşembe, 11:52
Feyyaz Yiğit'ten 'Gibi' hayranlarını heyecanlandıran paylaşım
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Exxen isimli platformda yayınlanan 'Gibi' dizisiyle ilgili yaşanan yeni gelişme hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan ile başrollerini paylaştığı Gibi dizisinin 3. sezonuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gibi'nin yeni sezon çekimleri yakında başlayacak.


Feyyaz Yiğit Gibi Exxen

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