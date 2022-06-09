Feyyaz Yiğit'ten 'Gibi' hayranlarını heyecanlandıran paylaşım

09 Haziran 2022 Perşembe, 11:52

Exxen isimli platformda yayınlanan 'Gibi' dizisiyle ilgili yaşanan yeni gelişme hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan ile başrollerini paylaştığı Gibi dizisinin 3. sezonuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gibi'nin yeni sezon çekimleri yakında başlayacak.