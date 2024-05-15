Beyza Arıcı kimdir? Voleybolcu Beyza Arıcı kaç yaşında, nereli? Beyza Arıcı boyu kaç?

A Milli Voleybol takımında yer alan Beyza Arıcı'nın yaşamı merak ediliyor. Beyza Arıcı Türkiye Japonya maçının kadrosunda yer alıyor. Peki, Beyza Arıcı kimdir? Voleybolcu Beyza Arıcı nereli? Beyza Arıcı boyu kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 23:44
Beyza Arıcı kimdir? Voleybolcu Beyza Arıcı kaç yaşında, nereli? Beyza Arıcı boyu kaç?
Abone Ol google-news

Beyza Arıcı, Çin karşısında gösterdiği performansıyla dikkat çekmişti. Filenin Sultanları’nın VNL’nin ilk haftasında yapacağı maçlarda Beyza da yer alıyor. Peki, Beyza Arıcı kimdir? Voleybolcu Beyza Arıcı nereli? Beyza Arıcı boyu kaç?

BEYZA ARICI KİMDİR?

Beyza Arıcı, 27 Temmuz 1995'te İzmir'de doğdu. Arıcı, Eczacıbaşı ve Türkiye kadın millî voleybol takımı'nda orta oyuncu olarak oynamaktadır.

Voleybol oynamaya İzmir Işıkkent'te başlayan Arıcı, daha sonra 2008 yılında VakıfBank'a transfer oldu ve 2013 yılına kadar VakıfBank'ın genç takımlarında oynadı. Erken gençliğinde kulübündeki kıdemli takıma girmeye çalıştı. 2013-14 sezonunda Seramiksan'da ve 2014-15 sezonunda Sarıyer Belediyespor'da mücadele etti.


Beyza Arıcı haberleri voleybol haberleri voleybolcu haberleri kimdir? haberleri

İlgili Haberler

Faustin Senghor kimdir? Giresunsporlu Faustin Senghor kaç yaşında, nereli?

Faustin Senghor kimdir? Giresunsporlu Faustin Senghor kaç yaşında, nereli?
Sibil Çetinkaya kimdir? Şükrü Özyıldız'ın Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli?

Sibil Çetinkaya kimdir? Şükrü Özyıldız'ın Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
Cüneyt Gökçer kimdir? Cüneyt Gökçer ne zaman öldü? Cüneyt Gökçer'in kariyeri

Cüneyt Gökçer kimdir? Cüneyt Gökçer ne zaman öldü? Cüneyt Gökçer'in kariyeri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz açıklaması: 'Şakalaştık bitti'

Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz açıklaması: 'Şakalaştık bitti'
İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!

İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi!

Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi!
Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek

Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek
'Kızıl Goncalar'ın başrolü Özgü Namal 'Sarı Zarflar' filmi için Almanya'ya gidiyor

'Kızıl Goncalar'ın başrolü Özgü Namal 'Sarı Zarflar' filmi için Almanya'ya gidiyor
‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor

‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor