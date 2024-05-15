Beyza Arıcı kimdir? Voleybolcu Beyza Arıcı kaç yaşında, nereli? Beyza Arıcı boyu kaç?
A Milli Voleybol takımında yer alan Beyza Arıcı'nın yaşamı merak ediliyor. Beyza Arıcı Türkiye Japonya maçının kadrosunda yer alıyor. Peki, Beyza Arıcı kimdir? Voleybolcu Beyza Arıcı nereli? Beyza Arıcı boyu kaç?
Beyza Arıcı, Çin karşısında gösterdiği performansıyla dikkat çekmişti. Filenin Sultanları’nın VNL’nin ilk haftasında yapacağı maçlarda Beyza da yer alıyor. Peki, Beyza Arıcı kimdir? Voleybolcu Beyza Arıcı nereli? Beyza Arıcı boyu kaç?
BEYZA ARICI KİMDİR?
Beyza Arıcı, 27 Temmuz 1995'te İzmir'de doğdu. Arıcı, Eczacıbaşı ve Türkiye kadın millî voleybol takımı'nda orta oyuncu olarak oynamaktadır.
Voleybol oynamaya İzmir Işıkkent'te başlayan Arıcı, daha sonra 2008 yılında VakıfBank'a transfer oldu ve 2013 yılına kadar VakıfBank'ın genç takımlarında oynadı. Erken gençliğinde kulübündeki kıdemli takıma girmeye çalıştı. 2013-14 sezonunda Seramiksan'da ve 2014-15 sezonunda Sarıyer Belediyespor'da mücadele etti.
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