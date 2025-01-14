Filiz Akın'dan korkutan haber: Ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi!
Usta sanatçı Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sanatçının sağlık durumu, son dönemde sevenlerini endişelendiriyordu.
Sabah'ın haberine göre, 1 Eylül’den bu yana zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil bir müdahaleye ihtiyaç duydu.
Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçak, Akın’ı İstanbul’a nakletmek için görevlendirildi.
Yakın aile çevresinden alınan bilgilere göre, usta oyuncu dün gece İstanbul’a ulaştırıldı. Akın’ın tedavisine İstanbul'da devam edileceği öğrenildi.
Akın'ın ailesinden henüz bir açıklama gelmedi.
Etiketler: #Filiz Akın
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Savcı mütalaasını açıkladı
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!
- 'Erken seçim' ve 'Demirtaş' yanıtı