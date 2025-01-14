Filiz Akın'dan korkutan haber: Ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi!

Usta sanatçı Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Filiz Akın'dan korkutan haber: Ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:10

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sanatçının sağlık durumu, son dönemde sevenlerini endişelendiriyordu.

Sabah'ın haberine göre, 1 Eylül’den bu yana zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil bir müdahaleye ihtiyaç duydu.

Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçak, Akın’ı İstanbul’a nakletmek için görevlendirildi.

Yakın aile çevresinden alınan bilgilere göre, usta oyuncu dün gece İstanbul’a ulaştırıldı. Akın’ın tedavisine İstanbul'da devam edileceği öğrenildi. 

Akın'ın ailesinden henüz bir açıklama gelmedi.


Etiketler: #Filiz Akın

İlgili Haberler

Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı, durumu nasıl?

Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı, durumu nasıl?
Tümör nedeniyle tedavi görüyordu: Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Tümör nedeniyle tedavi görüyordu: Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Filiz Akın'dan Demet Özdemir'e övgü dolu sözler: 'Kırmızı size çok yakışıyor'

Filiz Akın'dan Demet Özdemir'e övgü dolu sözler: 'Kırmızı size çok yakışıyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler