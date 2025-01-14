Filiz Akın'dan korkutan haber: Ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:10

Güncelleme: 14.01.2025 - 13:13

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sanatçının sağlık durumu, son dönemde sevenlerini endişelendiriyordu.

Sabah'ın haberine göre, 1 Eylül’den bu yana zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil bir müdahaleye ihtiyaç duydu.

Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçak, Akın’ı İstanbul’a nakletmek için görevlendirildi.

Yakın aile çevresinden alınan bilgilere göre, usta oyuncu dün gece İstanbul’a ulaştırıldı. Akın’ın tedavisine İstanbul'da devam edileceği öğrenildi.

Akın'ın ailesinden henüz bir açıklama gelmedi.