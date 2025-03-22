Filiz Akın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Peş peşe paylaşımlar

Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:39

Güncelleme: 22.03.2025 - 17:39

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Filiz Akın, 21 Mart 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, Türk sinemasının zarif yıldızlarından biri olarak hafızalarda yer etmişti.

Filiz Akın’ın vefat haberinin ardından, ünlü isimler peş peşe başsağlığı mesajları yayımadı.

AJDA PEKKAN

"Canım Filiz’im… Can dostum… Boğazımda koca bir düğüm, kelimeler yetmiyor. İnanmak, kabul etmek istemiyorum. Sen sadece sinemanın değil, benim de hayatımın yıldızıydın. Neşen, gülüşün, güzel kalbin hep aklımda, hep içimde olacak. Sensiz eksik kalacak çok şey… Seni hep anacağım, hep özleyeceğim. Başta oğlu İlker İnanoğlu olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

SEMİRAMİS PEKKAN

"Canım Filiz… Zarafetin, güzelliğin, dostluğun hep kalbimde kalacak. Sadece beyazperdenin değil, hepimizin hayatına kattığın ışık hiç sönmeyecek.

Seni tanımış olmak büyük bir şanstı. Mekânın cennet olsun…"

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Benim zarif Beyaz Orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum… Ah Filiz’im, ah...Ne söyleyeceğimi, nasıl bir cümle kuracağımı bilemiyorum… İçimde tarif edilemez bir boşluk var. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim kabul etmiyor bunu. Fatma’nın acısı daha sıcacıkken, bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak… Filiz’im; dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az… Hayatımda, sinemamızda bıraktığın derin izlerle, ışığınla, iyiliğinle kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin. Sen hep bizimlesin. Işığın hep parlayacak canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Biricik evladı Sevgili İlker İnanoğlu ve hayat arkadaşı Sayın Sönmez Köksal başta olmak üzere, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemamızın başı sağ olsun."

İLKER İNANOĞLU

"Bu dünyaca beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in dediği gibi; Cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi."



NEBAHAT ÇEHRE

"Elimde, kalbimde, yazmaya veda etmeye dayanamıyor. Güle güle güzeller güzeli arkadaşım. Seni seviyorum"

NERGİS KUMBASAR

"En çok onun filmlerini izler en çok onu beğenirdim."

DENİZ SEKİ

"Filiz Akın‘ı kaybetmişiz. Zarafetiyle, duruşuyla hepimizin kalbinde özel bir yeri var. Çok üzgünüm… Nurlar içinde uyusun, sevenlerinin başı sağ olsun."

CEM DAVRAN

"Mekânı cennet olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Çocukluğumun yıldızıydı, hepimiz hayrandık, nur içinde yatsın."

ACUN ILICALI

"Değerli sanatçımız Filiz Akın'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

FEDON

"Yonca'nın yaprakları malesef tek tek dökülüyor, sevgili Fatma Girik'ten sonra şimdi de dörtlü yoncanın tek sarışını, kaliteli kadın, değerli sanatçı Filiz Akın'ımızı ebediyete uğurluyoruz, nur içınde yat, mekânın cennet olsun asil kadın."



DOĞA RUTKAY

"Güzelliğin her haliydiniz… Sesinizi , tatlı mesajlarımızı, bıraktığınız izi hep özleyeceğim… Mekanınız cennet olsun Sayın Filiz Akın"

PERİHAN SAVAŞ

"Ah canım güzel, kibar, hanımefendi Türk sinemasının bir çınarını daha kaybettik. Seni de kalbime sakladım"

MELEK BAYKAL

"Gökyüzü yeni bir yıldız kazandı. Türk Sineması sizi asla unutmayacak."



BEHZAT UYGUR

"Canım, Filiz Akın’ı kaybetmişiz… O kadar üzüldüm ki, içimizi aydınlatan, zarafetiyle, sevgisiyle hayatımıza ışık katan bir insan daha gitti."

ZAFER ALGÖZ

"Türk sinemasından bir hanımefendi geçti... Filiz Akın, Allah rahmet eylesin."

BİRCE AKALAY

"Ülkemiz sinema tarihinin cesur, çalışkan ve güzeller güzeli çiçeği. Türk Sinemasının 4 yapraklı yoncasının en güneşli yaprağı, hepimizin aşkı, değerlisi Filiz Akın. Huzur içinde uyu…"



YEŞİM SALKIM

"Bir dönem ailem olmuştun, seni hep çok güzel anacağım. Kıymetlimiz... Filiz annem nurlarda uyu"

İBRAHİM TATLISES

"Yeşilçam'ın zarif yıldızı, güzel insan... Bize bıraktığın anılar, filmler, iyilik dolu yüreğin hiç unutulmayacak. Mekânı cennet olsun, nur içinde yatsın."

EBRU GÜNDEŞ

"Bir efsaneyi daha kaybettik. Onların filmleriyle büyümek hayatımızın en güzel yanıydı. Aramızdan ayrılmaları ise çok büyük bir acı. Her zaman kalbimizde yaşayacaksın."