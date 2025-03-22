Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi: Cenazesine sadece ailesi katıldı
Sanatçı Filiz Akın 82 yaşında yaşamını yitirdi. Türk sinema tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer alan Akın, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal, cenaze işlemlerinin gerçekleştiğini belirtti.
Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncası'ndan biri olarak anılan Filiz Akın, 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Filiz Akın uzun süredir sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku nedeniyle tedavi görüyordu.
ACI HABERİ SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU
Akın'ın ölümünü duyuran Sağlık Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı:
"Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."
SESSİZ SEDASIZ DEFNEDİLDİ
Gece saatlerinde hayatını kaybeden Filiz Akın, vasiyeti üzerine bugün Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.
Acı haber sonrası açıklama yapan Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal, cenaze işlemlerinin gerçekleştiğini belirtti.
Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal, ünlü sanatçının resmi Instagram hesabından yaymnladığı mesajda "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i (Akın Köksal) uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..." ifadelerini kullandı.
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