Filiz Erkal'dan, İbrahim Erkal'a küfür ettiği iddia edilen Kocaelispor taraftarına tepki: 'Ölmüş insandan ne istediniz?'

12 Aralık 2021 Pazar, 11:36

Kocaelispor ile Erzurumspor maçında sanatçı İbrahim Erkal yüzünden kavga çıkmıştı. Maçın devre arasında İbrahim Erkal'ın 'Canısı' şarkısı çalınca, bazı taraftarların tepki gösterdiği ve küfürler ettiği iddia edildi.

Dadaşlar taraftar grubu Twitter'dan, "Dün oynadığımız Kocaelispor maçında stadyum da çalınan İbrahim Erkal şarkısına 3-5 kendini bilmez çapulcunun yaptığı terbiyesizliği tabi ki Kocaelispor camiasına mal edemeyiz ama dün yaşananlar büyük Erzurumspor camiasını üzmüştür" diye yazdı.

"İBRAHİM ERKAL ONURUMUZDUR"

Erzurumspor'da Twitter hesaplarından "İbrahim Erkal onurumuzdur! O'na saygısızlık Erzurum'a saygısızlıktır. Canısı ve diğer tüm eserleriyle gurur duyduğumuz sanatçımız İbrahim Erkal, Erzurum var oldukça şarkılarıyla yaşayacaktır. Sevgisini kalbimize nakşettiğimiz ozanımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz" diye yazdı.

"YAPTIĞINIZ TERBİYESİZLİK"

İbrahim Erkal'ın eşi de Instagram'dan tepki gösterdi.

Filiz Erkal, "Rahmetli eşime yapılan saygısızlık beni çok üzdü... Kocaelispor taraftarı ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba çok merak ediyorum. Tabii ki sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bir şey yaparken düşünün ailesini, çocuklarını, sevenlerini empati yapın. Yaptığınız terbiyesizlik insanlık dışı davranıştır. Daha çok şey yazmak isterim de sizin gibiler onu da onur sayar" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR HESABINDAN AÇIKLAMA

Kocaelispor taraftarı da Instagram'dan açıklama yaparak yapılan uygunsuz davranışı kınadı.