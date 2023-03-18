Filiz Taçbaş kimdir? Filiz Taçbaş hangi partiden milletvekili aday adayı oldu?

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 14:30

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 14:30

Oyuncu Filiz Taçbaş, siyasete atılmaya karar verdi.

FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR?



Filiz Taçbaş 1964 yılında doğdu. İlk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu. Arka Sokaklar dizisinde 6 yıl boyunca Ayla karakterini canlandırdı.

FİLİZ TAÇBAŞ'IN YER ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Çukur - 2020-2021

Eve Dönüş - 2015

Ah Neriman - 2014

Kırışık - 2013

İşler Güçler - 2012

Anadolu Kartalları - 2011

Farklı Desenler - 2010

IV. Osman-2009

Arka Sokaklar - 2006-2012

Bütün Çocuklarım - 2004

Koçum Benim - 2002

Süper Şamata - 2000

Yaşama Hakkı - 1998

Gönül Bahçelerinde - 1994

Geçmişin İzleri - 1994

Sıcak Takip - 1993

Fırtına Kuşu - 1992

Mahallenin Muhtarları - 1992

Ölürayak - 1991

Eskici Ve Oğulları - 1990

Sabah Olmasın - 1990

Afacan Ateş Parçası - 1990

Önce İnsan - 1989

Bu Şehrin Geceleri - 1989

Bacım - 1988

Ferman - 1988

Elveda Mutluluklar - 1988

Aile Pansiyonu - 1987

Asi Kabadayı - 1986

Korkusuz - 1986

İntikamcı - 1986

Bu Muhtar Başka Muhtar - 1986

Bacım - 1974

FİLİZ TAÇBAŞ'IN SPOR KARİYERİ

Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusudur. 2007 yılında yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiş, millî forma giymiş olup, aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazılar yazmaktadır.

FİLİZ TAÇBAŞ EVLİ Mİ?

Filiz Taçbaş, 2000 yılında Cahit Yavuz ile evlendi. 2011 yılında boşandılar. Çiftin 1 kızları var.

FİLİZ TAÇBAŞ HANGİ PARTİDEN ADAY ADAYI OLDU?

Filiz Taçbaş, CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.



Taçbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.