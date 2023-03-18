Filiz Taçbaş kimdir? Filiz Taçbaş hangi partiden milletvekili aday adayı oldu?
Filiz Taçbaş, milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Filiz Taçbaş kimdir? Filiz Taçbaş hangi partiden milletvekili aday adayı oldu?
Oyuncu Filiz Taçbaş, siyasete atılmaya karar verdi.
FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR?
Filiz Taçbaş 1964 yılında doğdu. İlk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu. Arka Sokaklar dizisinde 6 yıl boyunca Ayla karakterini canlandırdı.
FİLİZ TAÇBAŞ'IN YER ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
Çukur - 2020-2021
Eve Dönüş - 2015
Ah Neriman - 2014
Kırışık - 2013
İşler Güçler - 2012
Anadolu Kartalları - 2011
Farklı Desenler - 2010
IV. Osman-2009
Arka Sokaklar - 2006-2012
Bütün Çocuklarım - 2004
Koçum Benim - 2002
Süper Şamata - 2000
Yaşama Hakkı - 1998
Gönül Bahçelerinde - 1994
Geçmişin İzleri - 1994
Sıcak Takip - 1993
Fırtına Kuşu - 1992
Mahallenin Muhtarları - 1992
Ölürayak - 1991
Eskici Ve Oğulları - 1990
Sabah Olmasın - 1990
Afacan Ateş Parçası - 1990
Önce İnsan - 1989
Bu Şehrin Geceleri - 1989
Bacım - 1988
Ferman - 1988
Elveda Mutluluklar - 1988
Aile Pansiyonu - 1987
Asi Kabadayı - 1986
Korkusuz - 1986
İntikamcı - 1986
Bu Muhtar Başka Muhtar - 1986
Bacım - 1974
FİLİZ TAÇBAŞ'IN SPOR KARİYERİ
Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusudur. 2007 yılında yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiş, millî forma giymiş olup, aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazılar yazmaktadır.
FİLİZ TAÇBAŞ EVLİ Mİ?
Filiz Taçbaş, 2000 yılında Cahit Yavuz ile evlendi. 2011 yılında boşandılar. Çiftin 1 kızları var.
FİLİZ TAÇBAŞ HANGİ PARTİDEN ADAY ADAYI OLDU?
Filiz Taçbaş, CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Taçbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
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