Filmi çekilecek olan Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i belli oldu

Bir dönem televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi "Bihter" adıyla film oluyor. Dizinin Bihter'i Farah Zeynep Abdullah olurken; son olarak Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal için de bir ünlü isimle anlaşmaya varıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 15:42
Filmi çekilecek olan Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i belli oldu
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Kanal D'de 2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı efsane dizi Aşk-ı Memnu "Bihter" adıyla film oluyor.

Filmin merakla beklenen oyuncu kadrosu ise yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

NİHAL'İ OYNAYACAK

TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin merak edilen bir diğer karakteri Nihal'i ise genç oyuncu Helin Kandemir oynayacak. Behlül başta olmak üzere diğer roller için ise görüşmeler sürüyor.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

Adeta Hazal Kaya ile bütünleşen Nihal karakterini oynayacak olan 18 yaşındaki Helin Kandemir, Doğduğun Ev Kaderindir, Hakan Muhafız, Tozluyaka, Azizler ve Kağıt Ev gibi birçok projede yer aldı.


Aşk-ı Memnu Film Helin Kandemir

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