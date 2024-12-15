Final turunda tabağını düşürdü... Şeflerden tepki gecikmedi: 'Orada başka bir şey seziyorum!'

MasterChef Türkiye'de eleme gecesinde yaşanan talihsiz duruma Mehmet Yalçınkaya tepki gösterdi.

Final turunda tabağını düşürdü... Şeflerden tepki gecikmedi: 'Orada başka bir şey seziyorum!'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2024 - 14:24

MasterChef Türkiye'de 8 kişi geride kaldı. Gerçekleşecek olan eleme oyununda ise bir isim yarışamaya 8. olarak veda edecek. Finale adını yazdırmak isteyen yarışmacılar kıyasıya yarıştığı eleme gecesinden ise tanıtım yayımlandı. Yayımlanan tanıtımda tabağını düşüren yarışmacı herkesi şaşkınlığa uğrattı.

"BŞKA BİR ŞEY SEZİYORUM"

Yarışmacı sayısının azalması ise birlikte artık eleme gecelerinde 4 isim, 2 turdan oluşan ve puanlamaya dayalı olan etaplarla yarışıyor. 15 Aralık'ta yarışmaya veda edecek ismin belirlenmesi için potada yer alan 4 isim önlüklerini giydi. Şirin, Alper, Erim ve Eda'nın yer aldığı eleme potasından bir isim ikinci etapta hazırlamış olduğu tabağını düşürdü. Tanıtımda yer alan bu olayın üzerine Mehmet Yalçınkaya yarışmacıya, "Tabak düştükten sonra görüntüleri izledim, niyet okumak bizim haddimiz değil... Yani orada başka bir şey seziyorum." diyerek tepkisini gösterdi.


Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #Mehmet Yalçınkaya #eleme

İlgili Haberler

MasterChef Türkiye’de gergin anlar: Eda ve Beyza neden tartıştı?

MasterChef Türkiye’de gergin anlar: Eda ve Beyza neden tartıştı?
Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü davada yeni gelişme: Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası!

Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü davada yeni gelişme: Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası!
Yarışmada yüzüne kızgın yağ dökülmüştü: MasterChef Beyza geçmişte şiddete uğradığını açıkladı

Yarışmada yüzüne kızgın yağ dökülmüştü: MasterChef Beyza geçmişte şiddete uğradığını açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler