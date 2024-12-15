Final turunda tabağını düşürdü... Şeflerden tepki gecikmedi: 'Orada başka bir şey seziyorum!'

Yayınlanma: 15.12.2024 - 14:24

Güncelleme: 15.12.2024 - 14:24

MasterChef Türkiye'de 8 kişi geride kaldı. Gerçekleşecek olan eleme oyununda ise bir isim yarışamaya 8. olarak veda edecek. Finale adını yazdırmak isteyen yarışmacılar kıyasıya yarıştığı eleme gecesinden ise tanıtım yayımlandı. Yayımlanan tanıtımda tabağını düşüren yarışmacı herkesi şaşkınlığa uğrattı.

"BŞKA BİR ŞEY SEZİYORUM"

Yarışmacı sayısının azalması ise birlikte artık eleme gecelerinde 4 isim, 2 turdan oluşan ve puanlamaya dayalı olan etaplarla yarışıyor. 15 Aralık'ta yarışmaya veda edecek ismin belirlenmesi için potada yer alan 4 isim önlüklerini giydi. Şirin, Alper, Erim ve Eda'nın yer aldığı eleme potasından bir isim ikinci etapta hazırlamış olduğu tabağını düşürdü. Tanıtımda yer alan bu olayın üzerine Mehmet Yalçınkaya yarışmacıya, "Tabak düştükten sonra görüntüleri izledim, niyet okumak bizim haddimiz değil... Yani orada başka bir şey seziyorum." diyerek tepkisini gösterdi.