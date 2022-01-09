Final yapmaya hazırlanıyordu: FOX TV dizisi 'Elkızı'nın yayın günü değişti
13. bölümüyle final yapmaya hazırlanan "Elkızı" dizisi gün değiştirdi. Alınan karara göre dizinin kalan bölümleri pazar akşamları ekrana gelecek. Etkileyici bir kadın hikâyesini beyazcama taşıyan dizinin, düşük reytingler sebebiyle ekranlara veda edeceği açıklanmıştı.
Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü sürüyor. Bu sezon
yeni başlayan diziler reyting konusunda çok parlak tablo çizemedi. Yeni diziler
tek tek ekrana veda ediyor.
Son olarak 13. bölümünde final yapacağı açıklanan, FOX TV
dizisi ‘Elkızı’na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Cumartesi günleri izleyicilerle buluşan "Elkızı"
dizisinin yayın günü değişti. Dizi, yeni bölümüyle 16 Ocak Pazar günü
yayınlanacak.
Kadrosunda Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi isimlerin rol aldığı dizi, Ezo karakterinin büyüyüp güçlü bir hale gelişi ve bu süreç içerisinde yaşadığı zorlukları konu alıyor.
EKRANA VEDA EDECEK
NTC Medya’nın Muğla’da çektiği Elkızı da reyting canavarının kurbanı olmuştu. Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş’ın başrollerini paylaştığı dizi için final kararı alınmıştı. Etkileyici bir kadın hikâyesini beyazcama taşıyan dizi 13. bölümde final yapacak.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19’un yeni mutasyonu ortaya çıktı
- Havale ile para gönderirken dikkat!
- Çin'den Sinovac aşısı için çarpıcı yorum
- Kılıçdaroğlu, seçim tarihini açıkladı
- Kimlikte yeni dönem
- Artık o iki ürünü marketler satamayacak
- Ultra lüks ‘gönül davası’
- Tecrübeli futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi!
- MHP’de şok istifa
- Erdoğan kaybediyor