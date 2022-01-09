Final yapmaya hazırlanıyordu: FOX TV dizisi 'Elkızı'nın yayın günü değişti

09 Ocak 2022 Pazar, 17:57

Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü sürüyor. Bu sezon yeni başlayan diziler reyting konusunda çok parlak tablo çizemedi. Yeni diziler tek tek ekrana veda ediyor.

Son olarak 13. bölümünde final yapacağı açıklanan, FOX TV dizisi ‘Elkızı’na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Cumartesi günleri izleyicilerle buluşan "Elkızı" dizisinin yayın günü değişti. Dizi, yeni bölümüyle 16 Ocak Pazar günü yayınlanacak.

Kadrosunda Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi isimlerin rol aldığı dizi, Ezo karakterinin büyüyüp güçlü bir hale gelişi ve bu süreç içerisinde yaşadığı zorlukları konu alıyor.

EKRANA VEDA EDECEK

NTC Medya’nın Muğla’da çektiği Elkızı da reyting canavarının kurbanı olmuştu. Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş’ın başrollerini paylaştığı dizi için final kararı alınmıştı. Etkileyici bir kadın hikâyesini beyazcama taşıyan dizi 13. bölümde final yapacak.