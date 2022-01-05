After Life veda ediyor: Final sezonundan fragman geldi
Fenomen dizi 'After Life'ın 3. sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin final sezonu, 14 Ocak'tan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Ricky Gervais'in senarist, yönetmen ve başrol oyuncusu olduğu dizi, Tony’nin eşi Lisa’nın ölümünden sonra her şeyi bırakmasını ve hayatın merkezine kendini koymasını anlatıyordu.
Dünyaca ünlü komedyen ve oyuncu Ricky Gervais'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Netflix dizisi "After Life"ın 3. ve final sezonundan fragman yayınlandı. Dizi, eşinin ölümünden sonra hayattaki amacını kaybeden Tony Johnson adlı karakterin kara mizah dolu öyküsünü anlatıyor.
Tambury adlı kurgusal bir kasabada geçen dizide, Emmy ödüllü oyuncu Rick Gervais, yerel gazetede çalışan ve eşinin ölümünden sonra depresyona girmiş Tony Johnson karakterini canlandırıyor. Gervais'e Tom Basden, Kerry Godliman, Ashley Jensen ve Penelope Wilton gibi oyuncular eşlik ediyor.
Önceki sezonlar gibi 6 bölümden oluşacak olan final sezonu, 14 Ocak'tan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
İşte After Life’ın final sezonunun fragmanı….
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, kendi maaşına da zam yaptı
- Erdoğan'a çok sert emekli maaşı tepkisi
- İmamoğlu'nu hedef almaştı: Bahçeli'ye istirahat çağrısı
- Bir sigara grubuna daha dev zam
- Yılmaz Özdil'den kötü haber
- Emekli maaşına zamda yeni gelişme
- Hastanede endişelendiren görüntü
- 'Görülmemiş bir tsunami geliyor'
- Yandaş yazarla Gökhan Özoğuz arasında hırsız tartışması
- Turkovac aşısı hakkında kritik açıklama