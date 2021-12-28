Reyting kurbanı oldu: FOX TV'nin iddialı dizisinden final kararı
Ekranlardaki yaprak dökümü sürüyor. Son olarak bir dizinin daha fişi çekildi. Bu defa final haberi FOX'un yeni sezona iddialı başlayan dizisinden geldi. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi için final kararı alındı.
Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü sürüyor. Bu sezon yeni başlayan diziler reyting konusunda çok parlak tablo çizemedi. Yeni diziler tek tek ekrana veda ediyor.
Yalancı, Elbet Bir Gün, Yalan ve Mumları, Ada Masalı, Baht Oyunu, Elbet Bir Gün, Dünya Hali, Benim Hayatım, Sana Söz, Misafir gibi bu sezon final kararı verilen diziler kervanına bir yenisi daha eklendi.
Geçen yıllara göre yeni dizi tutturmakta zorluk çeken FOX bir projesini daha bitirme kararı aldı.
EKRANA VEDA EDECEK
NTC Medya’nın Muğla’da çektiği Elkızı da reyting canavarının kurbanı oldu. Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş’ın başrollerini paylaştığı dizi için final kararı alındı.
Etkileyici bir kadın hikâyesini beyazcama taşıyan dizi 13. bölümde final yapacak.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- 3 Ocak'a dikkat çekip uyardı
- Nebati'den memur ve emekli zammı açıklaması
- 'Haddini bildiririm' telefonu
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Memurlar isyan etti
- FETÖ’cü generalin eşi neden cezaevine gönderildi?
- HDP binasına saldırı
- Financial Times'tan TL uyarısı
- Vaka sayısında korkunç artış
- Özer Sencar son anketi açıkladı