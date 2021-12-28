Reyting kurbanı oldu: FOX TV'nin iddialı dizisinden final kararı

28 Aralık 2021 Salı, 09:42

Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü sürüyor. Bu sezon yeni başlayan diziler reyting konusunda çok parlak tablo çizemedi. Yeni diziler tek tek ekrana veda ediyor.

Yalancı, Elbet Bir Gün, Yalan ve Mumları, Ada Masalı, Baht Oyunu, Elbet Bir Gün, Dünya Hali, Benim Hayatım, Sana Söz, Misafir gibi bu sezon final kararı verilen diziler kervanına bir yenisi daha eklendi.

Geçen yıllara göre yeni dizi tutturmakta zorluk çeken FOX bir projesini daha bitirme kararı aldı.

EKRANA VEDA EDECEK

NTC Medya’nın Muğla’da çektiği Elkızı da reyting canavarının kurbanı oldu. Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş’ın başrollerini paylaştığı dizi için final kararı alındı.

Etkileyici bir kadın hikâyesini beyazcama taşıyan dizi 13. bölümde final yapacak.