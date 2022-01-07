MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu: Elenen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu
Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde finalistler belli oldu. Tahsin ve Dilara yarışmada son dörde kalmak için kıyasıya mücadele etti. Şeflerden düşük puan alarak hayallerine veda eden yarışmacı ise gözyaşlarına hakim olamadı. İşte MasterChef Türkiye'nin finalistleri...
Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet
Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini
yaptığı MasterChef Türkiye, 6 Ocak akşamı yeni bölümüyle ekrana
geldi.
Son 5'e kalan Dilara, Hasan, Eren, Sergen ve Tahsin, finale
kalabilmek için günlerce mücadele etti. Sergen, Hasan ve Eren'in ardından şef
önlüğünü giyerek finale kalmak isteyen Tahsin ve Dilara kıyasıya mücadele etti.
İki aşamalı oyunda en yüksek puanı alan yarışmacı finale
kalırken diğeri de yarışmaya veda etti.
ŞEF OSMAN SEZENER KONUK OLDU
MasterChef'te ilk oyunda konuk şef olarak Osman Sezener
katıldı. Ünlü şef, yarışmacılara kırlangıç balığı ile hazırlanmış üç farklı
yemeği yapmalarını istedi. Süre sonunda Osman Sezener ile birlikte dört şefin
on üzerinden değerlendirmesine göre ilk turda Tahsin 28, Dilara 19 puan aldı.
MasterChef'te ikinci oyununda yarışmacılara verilen ana ürün koruk suyu oldu. Yarışmacılar, bu ürünün yanına marketten alacakları ürünler ile en yaratıcı ve lezzetli yemeyi yapmaya çalıştı. Bu oyunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun verdiği puanlar sonucunda Tahsin 18, Dilara 23 puan aldı. İki oyun sonunda şeflerden toplam 46 puan Tahsin, son şef ceketini giydi ve çeyrek finale çıktı.
Tahsin'e şef ceketini de Mehmet
Yalçınkaya giydirdi.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Toplamda 42 puanda kalan Dilara ise MasterChef hayallerine veda etti.
Şefler, elendiği için duygusal anlar yaşayan Dilara'yı teselli
etmeye çalıştı.
Yarışma için çok emek verdiğini söyleyen Dilara,
"Hiçbir zaman pes etmedim. Son damlasına kadar çalıştım. Buradan kız
çocuklarına ve kadınlarına seslenmek istiyorum; size yapamayacağınızı
söyleyecekler, 'senden olmaz, sen başaramazsın' diyenler olacak. Ama siz
durmayın, sadece çalışın" dedi.
MASTERCHEF 2021 ÇEYREK FİNALİSTLERİ KİMLER?
MasterChef Türkiye’de son beşe kalan isimler arasında çeyrek
final mücadelesi 3 Ocak Pazartesi günü başladı. İlk gün, rakiplerinden daha
fazla puan alan Sergen, ilk şef ceketini giyerek çeyrek finalist oldu. İkinci
günde ise dört kişi arasından en başarılı olan isim Hasan idi ve ikinci çeyrek
finalist oldu. Üçüncü günde üç yarışmacı arasındaki kıyasıya mücadelede kazanan
Eren oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Son bölümde ise Tahsin şef ceketini
giymeyi başardı.
MasterChef'in son haftasında Sergen Özen, Tahsin Küçük, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı arasında yarı final ve final mücadeleleri yaşanacak. İki yarışmacı MasterChef'e 3. ve 4. olarak veda ederken, büyük finalde iki en iyi yarışmacı karşı karşıya gelecek.
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