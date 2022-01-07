MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu: Elenen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

07 Ocak 2022 Cuma, 10:46

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye, 6 Ocak akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi.

Son 5'e kalan Dilara, Hasan, Eren, Sergen ve Tahsin, finale kalabilmek için günlerce mücadele etti. Sergen, Hasan ve Eren'in ardından şef önlüğünü giyerek finale kalmak isteyen Tahsin ve Dilara kıyasıya mücadele etti.

İki aşamalı oyunda en yüksek puanı alan yarışmacı finale kalırken diğeri de yarışmaya veda etti.

ŞEF OSMAN SEZENER KONUK OLDU

MasterChef'te ilk oyunda konuk şef olarak Osman Sezener katıldı. Ünlü şef, yarışmacılara kırlangıç balığı ile hazırlanmış üç farklı yemeği yapmalarını istedi. Süre sonunda Osman Sezener ile birlikte dört şefin on üzerinden değerlendirmesine göre ilk turda Tahsin 28, Dilara 19 puan aldı.

MasterChef'te ikinci oyununda yarışmacılara verilen ana ürün koruk suyu oldu. Yarışmacılar, bu ürünün yanına marketten alacakları ürünler ile en yaratıcı ve lezzetli yemeyi yapmaya çalıştı. Bu oyunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun verdiği puanlar sonucunda Tahsin 18, Dilara 23 puan aldı. İki oyun sonunda şeflerden toplam 46 puan Tahsin, son şef ceketini giydi ve çeyrek finale çıktı.

Tahsin'e şef ceketini de Mehmet Yalçınkaya giydirdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Toplamda 42 puanda kalan Dilara ise MasterChef hayallerine veda etti.

Şefler, elendiği için duygusal anlar yaşayan Dilara'yı teselli etmeye çalıştı.

Yarışma için çok emek verdiğini söyleyen Dilara, "Hiçbir zaman pes etmedim. Son damlasına kadar çalıştım. Buradan kız çocuklarına ve kadınlarına seslenmek istiyorum; size yapamayacağınızı söyleyecekler, 'senden olmaz, sen başaramazsın' diyenler olacak. Ama siz durmayın, sadece çalışın" dedi.

MASTERCHEF 2021 ÇEYREK FİNALİSTLERİ KİMLER?

MasterChef Türkiye’de son beşe kalan isimler arasında çeyrek final mücadelesi 3 Ocak Pazartesi günü başladı. İlk gün, rakiplerinden daha fazla puan alan Sergen, ilk şef ceketini giyerek çeyrek finalist oldu. İkinci günde ise dört kişi arasından en başarılı olan isim Hasan idi ve ikinci çeyrek finalist oldu. Üçüncü günde üç yarışmacı arasındaki kıyasıya mücadelede kazanan Eren oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Son bölümde ise Tahsin şef ceketini giymeyi başardı.

MasterChef'in son haftasında Sergen Özen, Tahsin Küçük, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı arasında yarı final ve final mücadeleleri yaşanacak. İki yarışmacı MasterChef'e 3. ve 4. olarak veda ederken, büyük finalde iki en iyi yarışmacı karşı karşıya gelecek.