Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı başroldeydi: 'Kardeş Takımı' filminin ikincisi geliyor

Başrollerini Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın paylaştığı 'Kardeş Takımı' filminin ikincisinin çekilmesine karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 11:22
Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı başroldeydi: 'Kardeş Takımı' filminin ikincisi geliyor
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"Kardeş Takımı" filmi seyircinin büyük ilgisini çekmişti. Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Ecrin Su Çoban, Çağan Efe Ak, Gece Işık Demirel, Mehmet Aybars Kaya, Gülhan Tekin, Mert Denizmen ve Melis İşiten’in rol aldığı filmin gördüğü büyük ilgi üzerine ikincisinin çekilmesine karar verildi.

Önümüzdeki ay sete çıkması planlanan filmin hazırlıkları sürüyor. Yarım milyona yakın seyirciyi sinema salonlarına çeken, hikâyesi ve proje tasarımı Elif Dede’ye ait olan filmin ikincisini Bedran Güzel yönetecek.

19 Ocak’ta vizyona giren ve 449 bin 481 kişi tarafından izlenen Kardeş Takımı filmi 56 milyon 58 bin 147 TL hasılat elde etmişti.


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