Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti Paris'te dolandırıldı: 'Resmen teşkilat olmuşlar'

05 Mart 2022 Cumartesi, 15:22

Oyuncu Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı geçen günlerde Fransa’nın başkenti Paris’e tatile gitti. Eyfel Kulesi’ne çıkmak isteyen çift, burada unutamayacakları bir olay yaşadı.

Kuleye çıkmadan önce etrafında gezen Albayram çifti, bir süre elindeki toplarla şov yapan adamı izledi. Adam, elindeki topları bulan kişiye para vereceğini söyledi. Adamın etrafındaki birkaç kişi de oyun oynayarak para kazandı.

Etraftaki kişilerin para kazandığı gören Fırat Albayram da hemen oyuna dahil olarak 150 euro verdi ve bu parayı kaybetti. Sonrasında Albayram, adamın etrafındaki kişilerin arkadaşı olduğunu ve yaptıkları bu numarayla insanları dolandırdığını öğrendi.

“RESMEN TEŞKİLAT OLMUŞLAR”

Fırat Albayram, başına gelen olayı şu sözlerle dile getirdi:

“Bir baktım topu gösterenler parayı kazanıyor. Demek ki kolay diye düşündüm. Meğer orada parayı kazananlar adamın arkadaşlarıymış. Ben de bir anda gaza geldim, 150 euro kazanacağımı düşündüm ama aksine elimdeki 150 euro’yu kaptırdım. Resmen teşkilat olmuşlar.”

Ceyda Kasabalı da şöyle konuştu:

"Fırat parasını kaybettikten sonra yabancı bir turist yanımıza gelip olayı anlattı, ‘Onlar arkadaş ve herkese bunu yapmaya çalışıyorlar' dedi."