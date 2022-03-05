Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti Paris'te dolandırıldı: 'Resmen teşkilat olmuşlar'
Yayınladıkları videolarla YouTube'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı, Paris'e tatile gitti. Önce güvenlik önlemleri nedeniyle kredi kartları bloke olan çift, daha sonra da Eyfel Kulesi'nin önünde 150 Euro dolandırıldı. Albayram, o anları "Resmen teşkilat olmuşlar" sözleriyle anlattı.
Oyuncu Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı geçen günlerde Fransa’nın başkenti Paris’e tatile gitti. Eyfel Kulesi’ne çıkmak isteyen çift, burada unutamayacakları bir olay yaşadı.
Kuleye çıkmadan önce etrafında gezen Albayram çifti, bir süre elindeki toplarla şov yapan adamı izledi. Adam, elindeki topları bulan kişiye para vereceğini söyledi. Adamın etrafındaki birkaç kişi de oyun oynayarak para kazandı.
Etraftaki kişilerin para kazandığı gören Fırat Albayram da hemen oyuna dahil olarak 150 euro verdi ve bu parayı kaybetti. Sonrasında Albayram, adamın etrafındaki kişilerin arkadaşı olduğunu ve yaptıkları bu numarayla insanları dolandırdığını öğrendi.
“RESMEN TEŞKİLAT OLMUŞLAR”
Fırat Albayram, başına gelen olayı şu sözlerle dile getirdi:
“Bir baktım topu gösterenler parayı kazanıyor. Demek ki kolay diye düşündüm. Meğer orada parayı kazananlar adamın arkadaşlarıymış. Ben de bir anda gaza geldim, 150 euro kazanacağımı düşündüm ama aksine elimdeki 150 euro’yu kaptırdım. Resmen teşkilat olmuşlar.”
Ceyda Kasabalı da şöyle konuştu:
"Fırat parasını kaybettikten sonra yabancı bir turist yanımıza gelip olayı anlattı, ‘Onlar arkadaş ve herkese bunu yapmaya çalışıyorlar' dedi."
İlgili Haberler
- Şahan Gökbakar'dan 'Çetiner Çetin' göndermesi: İngilizcesini ti'ye aldı
- Demet Akalın'dan Türkiye'deki sağlık çalışanlarına teşekkür: 'Amerika'da serum taktırmak 12 bin dolar!'
- Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü canlandıran kişi, Yargı'nın oyuncusu çıktı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe'den hakem atamasına tepki
- İspanyol tekstil devinden 'Rusya' kararı
- Abramovich satış için Türkiye'de
- Putin'den Ukrayna çıkışı: Zor bir karardı
- Kulübedeki köpeğe ateş eden kişiyle ilgili karar
- AVM'nin otopark çatısı çöktü: Bir çocuk yaralandı
- Çocuğu istismara maruz bırakan şahıs tutuklandı
- Gelinini katletmişti, cezaevinde virüsten öldü
- En az kırmızı et, tavuk ve balık yenebilen ülke Türkiye
- Erdal Beşikçioğlu başrolde: 'Hakim'e yeni kan