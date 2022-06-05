Fırat Albayram kimdir, nereli, kaç yaşında? Fırat Albayram İstanbul'u terk etti mi?
Fırat Albayram ile Ceyda Kasabalı Albayram, son yıllarda çektikleri eğlenceli videolar ile oldukça popüler. Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram şu sıralar "İstanbul'u terk ediyorlar haberleri" ile gündemde. Fırat Albayram kimdir? Fırat Albayram kaç yaşında, nereli? Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram çifti İstanbul'u terk etti mi?
Fırat Albayram, 1985 İzmir doğumlu. Albayram, Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Adanalı dizisi ile izleyici karşısına çıkan Albayram daha sonra Suskunlar dizisinde yer aldı. Merhamet dizisindeki performansı ile yıldıız parlayan Albayram, daha sonra Kaçak Gelinler dizinde oynamıştır. 2016 yılında kendisi gibi Ceyda Kasabalı ile evlenmiştir. Ünlü çift "Noluyo Ya" isimli YouTube kanalında videolar çekmeye başladı.
FIRAT ALBAYRAM'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NELERDİR?
2008-2010 Adanalı
2011-Kayıp Aranıyor
Sen de Gitme
2012-Rakı Masası
Suskunlar
2013 10. Köy Teyatora
2013-2014 Merhamet
2014-2015 Kaçak Gelinler
2014-O Rüzgâr
2015-Mutlu Ol Yeter
2015-Fabrika Kızı
2015-2016 Baba Candır
2016-Biz Size Döneriz
2016-Şef Şefik
2017-2018 Savaşçı
2019-Hababam Sınıfı Yeniden
2020-Bize Müsaade
2021-Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
2021-Tozkoparan İskender
CEYDA KASABALI, FIRAT ALBAYRAM ÇİFTİ İSTANBUL'U TERK ETTİ Mİ?
Ünlü çiftin Assos'ta otel işleteceğini iddia edildi. Fırat Albayram sosyal medya hesabından İstanbul'u terk etmediklerini açıkladı.
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