Fırat Albayram kimdir, nereli, kaç yaşında? Fırat Albayram İstanbul'u terk etti mi?

05 Haziran 2022 Pazar, 17:44

Fırat Albayram, 1985 İzmir doğumlu. Albayram, Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Adanalı dizisi ile izleyici karşısına çıkan Albayram daha sonra Suskunlar dizisinde yer aldı. Merhamet dizisindeki performansı ile yıldıız parlayan Albayram, daha sonra Kaçak Gelinler dizinde oynamıştır. 2016 yılında kendisi gibi Ceyda Kasabalı ile evlenmiştir. Ünlü çift "Noluyo Ya" isimli YouTube kanalında videolar çekmeye başladı.

FIRAT ALBAYRAM'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NELERDİR?

2008-2010 Adanalı

2011-Kayıp Aranıyor

Sen de Gitme

2012-Rakı Masası

Suskunlar

2013 10. Köy Teyatora

2013-2014 Merhamet

2014-2015 Kaçak Gelinler

2014-O Rüzgâr

2015-Mutlu Ol Yeter

2015-Fabrika Kızı

2015-2016 Baba Candır

2016-Biz Size Döneriz

2016-Şef Şefik

2017-2018 Savaşçı

2019-Hababam Sınıfı Yeniden

2020-Bize Müsaade

2021-Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

2021-Tozkoparan İskender

CEYDA KASABALI, FIRAT ALBAYRAM ÇİFTİ İSTANBUL'U TERK ETTİ Mİ?