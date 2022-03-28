Fıs Fıs İsmail olarak bilinen Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı
Süleyman Yağcı'nın kadınlarla ilgili sözleri tepki çekti. Daha önce kadınların tayt giymemesi gerektiğini savunan ünlü oyuncu, çiftlerin metroda öpüşemeyeceğini dile getirerek 'devreye gireceğini' söyledi. İşte, 'Fıs Fıs İsmail' Süleyman Yağcı biyografisi...
'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Fıs Fıs İsmail' karakteriyle hafızalarda yer edinen Süleyman Yağcı, cinsiyetçi sözleriyle kamuoyunda eleştirilerin odağı oldu. Youtube'da Milyon TV kanalında Esra Sönmezler'in 'Pembe Pijama' adlı programına 23 Mart 2022 tarihinde konuk olan deneyimli oyuncu, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor, sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" dedi.
SÜLEYMAN YAĞCI NE DEDİ, NEDEN GÜNDEM OLDU?
Bu kez 28 Mart 2022 günü TV8'deki 2. Sayfa programına konuk olan Süleyman Yağcı, metroda öpüşen çift görürse müdahale edeceğini söyledi. Ünlü oyuncunun tepki çeken sözleri şöyle:
"Lanet olsun! Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var. Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk ilke ve inklaplarıyla kanunlar belirlenmiştir. El ele yürüdü; ben buna bir şey demem, öpüşmekten bahsediyorum. Otobüste sıkıştırıyor kızı köşeye, var mı böyle bir hakkı ya?"
SÜLEYMAN YAĞCI'NIN HAYAT HİKAYESİ
23 Ağustos 1964 tarihinde Rize'de dünyaya geldi.
Süleyman Yağcı'nın gerçek mesleği ambulans şoförlüğüdür.
Oyunculuk kariyerine 1995 yılında 'Çiçek Taksi' dizisinde otomobil sürücüsü rolüyle başladı. Uzun yıllar çeşitli dizilerde ve filmlerde rol alan Süleyman Yağcı, 2002 yılında yayın hayatına başlayan 'Çocuklar Duymasın' adlı dizide oynadığı 'Fıs Fıs İsmail' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
2021 yılında stres nedeniyle kalp rahatsızlığı yaşayan Süleyman Yağcı, başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi.
ÖZEL YAŞAMI
1964 doğumlu olan Süleyman Yağcı, 2022 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.
Emine Yağcı ile evlidir.
Süleyman Yağcı 1.70 metre boyunda, 65 kilo ve başak burcudur.
SÜLEYMAN YAĞCI DİZİLERİ
1995 - Çiçek Taksi (Sürücü)
1996 - Kara Melek (Hastane Görevlisi)
1999-2003 - Ayrılsak da Beraberiz (Dursun)
1999-2000 - Yılan Hikayesi (Kuyumcu)
2000 - Dikkat Bebek Var (Süleyman)
2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Taksici)
2000 - Üvey Baba (İdris)
2002 - Reyting Hamdi
2002-2004 / 2010-2013 / 2017-2018 - Çocuklar Duymasın (Fıs Fıs İsmail)
2004 - Çocuklar Ne Olacak (Fıs Fıs İsmail)
2005 - Kadın Her Zaman Haklıdır
2005 - Saklambaç (Kadir)
2005 - Emret Komutanım (Cevat)
2006-2008 - Doktorlar Ambulans Şoförü)
2006 - Güldünya
2008 - Gece Gündüz (İdris)
2009-2011 - Geniş Aile (Nemo)
2015 - Zeyrek ile Çeyrek: Bir Ramazan Temaşası (Reşit)
SÜLEYMAN YAĞCI FİLMLERİ
2000 - Hemşo (Amele)
2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Sivil Polis)
2008 - Osmanlı Cumhuriyeti (Direnişçi)
2012 - Bana Bir Soygun Yaz (Mahmutcan)
2012 - Laz Vampir Tirakula (Ferdi)
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