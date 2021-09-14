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AYLIK 1 MİLYON TL KAZANIYORLAR
TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre, bölüm başı rekor ücret alan isimlerin başında Halit Ergenç ile Burak Özçivit geliyor. İki başarılı oyuncu bölüm başı 250 bin TL alarak aylık 1 milyon TL kazanıyor.
Listenin devamı ise şu şekilde:
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