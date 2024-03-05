Fiyatına inanamayacaksınız... Dilber için pavyon turları başladı!

Ekranların fenomen dizisi İnci Taneleri 'Dilber' karakterinin dans sahneleriyle gündem olmuştu, pavyon fiyatlarının artışından sonra 'pavyon turları' iddiası sosyal medyanın gündemine geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:40
Fiyatına inanamayacaksınız... Dilber için pavyon turları başladı!
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Yılmaz Erdoğan'ın hem başrolünde yer aldığı hem de senaryosunu kalame aldığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getirdi. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizide özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği 'Dilber' karakteri çok konuşuldu.

Dilber'in pavyon dansı adeta akım haline geldi. Ergüçlü'nün performansı çok başarılı bulunurken Dilber'in elbisesi satışa sunuldu, dansı içinse kurslar açıldı.

Birçok tartışmayı beraberinde getiren Dilber karakteri içinse şimdi de turlar düzenlenmeye başlandı.

İnci Taneleri dizisinin çekildiği pavyona turlar yapılmaya başlandı. En ucuz tur fiyatının 10 bin TL’den başladığı açıklandı.

Mart ayında tüm kontenjanın dolduğu belirtilirken nisan ayı içinde sınırlı sayıda kontenjan kaldığı duyuruldu.

Duyurular da ayrıca "Ne Dilber, Ne Behzat Ç. gözlerim açık gider pavyonu görmezse diyenleri bekliyoruz" denildi.


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