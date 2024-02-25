İnci Taneleri'yle ilgili şaşırtan 'ramazan' kararı: Dilber dansı olmayacak!

Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:44

Güncelleme: 25.02.2024 - 09:44

İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünü oynadığı dizi henüz yayınlamadan Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyada büyük bir akıma dönüşmüştü.

Her hafta dizinin özellikle dans sahnesi ve şarkı sözleri merakla bekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise yaklaşan ramazan ayı boyunca ise Dilber'in pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceği konuşuluyor.



