Flört alışkanlıkları değişiyor: İlk buluşmanın ardından iletişimi kesenlerin sayısında artış var

Yayınlanma: 03.03.2024 - 13:37

Güncelleme: 03.03.2024 - 13:37

İlk buluşmanız... Arkanıza yaslanıp birini tanımanın tadını çıkarma, belki birkaç kadeh şarap içme zamanı olarak görülebilir.

Ancak kimileri için ilk buluşma farklı niyetlerin aracısı olabilir.

Siz de 24 yaşındaki Zoe gibiyseniz, karşınızdaki kişiyle aranızda bir kıvılcım hissetmezseniz ilişkiyi erkenden kesmeyi tercih edebilirsiniz.

Eskiden ilk buluşmada "nezaketen" tanıştığı kişiyle biraz vakit geçirdiğini söyleyen Zoe, artık emin olamadığı randevularda zamanını ve parasını boşuna harcamak istemediği için kalkıp gitmeyi tercih ettiğini paylaşıyor.

New York ve Londra merkezli araştırma şirketi Opinium'a göre Zoe gibi aşk hayatı konusunda "acımasız" davranan pek çok bekar insan var.

Opinium'a göre bunun en büyük nedeni finansal kaygılar.

Maddi sıkıntı çekenlerin, paralarını bir daha asla görmeyecekleri birine harcamak istememeleri anlaşılabilir bir durum.

Ancak ilişki koçu ve televizyon sunucusu Fahima Mahomed, insanların "eskisi kadar sabırlı olmadığına" da dikkat çekiyor.

Mahomed, "Günümüzde insanların ihtiyaçlarını Amazon gibi internet siteleri aracılığıyla anında karşılamaya alışkın olmalarına benzer şekilde, bekarlar da anında bir kıvılcım arıyorlar, anında tatmin olmak istiyorlar. Bunu hemen alamazlarsa da ilişkiyi kesiyorlar" diyor.

Flört alışkanlıkları değişiyor

Biriyle çıkmak hem zaman hem de maddi açıdan önemli bir yatırım.

Bugünlerde daha az zaman ve paraya sahip olduğunu söyleyen Zoe, yakın zamanda bir çöpçatan uygulamasında tanıştığı bir kişiyle buluştuğunu, ancak kimyaları uyuşmadığı için zamanını boşa harcamak istemeyerek o kişiden hemen ayrıldığını söylüyor.

Zoe, bunun yanı sıra artık çok fazla vaktini almayacak buluşmaları tercih ettiğini belirtiyor:

"İlk buluşmada artık akşam yemeğine çıkmıyorum. Bir daha hiç görmeyeceğiniz bir insan için çok fazla zaman ve para harcamak zorunda kalıyorsunuz."

Flört alışkanlıklarının nasıl değiştiğine dair yaklaşık 4 bin İngiliz yetişkinle anket yapan Opinium, birçok kişinin Zoe'ye benzer dertler paylaştığını tespit etti.

Ankete katılanların neredeyse yarısı (%47), emin olmadıkları kişiler için para harcamak istemediklerini ve randevuyu erken bitirmeyi tercih ettiklerini söylüyor.

Getty Images

Z kuşağında bu oran daha yüksek

1996-2010 yılları arasında doğan Z kuşağı insanlar arasında bu oran yüzde 56'ya yükseliyor.

Opinium direktörü ve ortağı Kate Jalie, "Fiyatlar arttıkça, ülkenin dört bir yanındaki bekar kişiler aşk hayatları söz konusu olduğunda daha acımasız hale geliyor ve birçoğu fazla harcama yapmadıklarından emin olmak için tedbir alıyor" diyor.

Mahomed, bekar insanların daha acımasız olmasının bir başka nedeninin de pandeminin kalıcı etkileri olabileceğini söylüyor.

Mahomed, "En güzel yıllarınızdan bir ya da ikisini boşa geçirmiş olma, sokağa çıkma yasakları sırasında evde oturup kimseyle görüşememiş olmanın korkusu var" diyor ve devam ediyor.

"Dolayısıyla bekar insanlar artık daha aceleci davranıyor. Bir eş bulmaya çalışırken bir kişiden diğerine daha hızlı atlıyorlar."

Çöpçatan uygulamalarının da katkısı var.

BBC'ye konuşan Bumble adlı uygulamanın seks ve ilişkiler uzmanı Dr. Caroline West, "Ekonomik baskılar ve artan fiyatlarla birlikte, pek çok kişinin flört alışkanlıklarını, genellikle pragmatik bir yaklaşımla yeniden düşünmesi şaşırtıcı değil" diyor ve devam ediyor:

"Bazıları buna acımasızlık dese de aslında anlamlı bağlantılar kurmak için zaman ve kaynaklara öncelik vermekle ilgili."