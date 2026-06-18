Cumhuriyet Gazetesi Logo
Florya Güneş Plajı ne zaman açılıyor? 2026 Florya Güneş Plajı açık mı?

Florya Güneş Plajı ne zaman açılıyor? 2026 Florya Güneş Plajı açık mı?

18.06.2026 19:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Florya Güneş Plajı ne zaman açılıyor? 2026 Florya Güneş Plajı açık mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2026 yaz sezonunu 15 Haziran itibarıyla resmen açtı. Peki, Florya Güneş Plajı ne zaman açılıyor? 2026 Florya Güneş Plajı açık mı?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul’da yaz sıcaklarının başlaması sonrasında İstanbulluların en çok merak ettiklerinden biri de şehrin içerisindeki plajların son durumu. Peki, Florya Güneş Plajı ne zaman açılıyor? 2026 Florya Güneş Plajı açık mı?

PLAJ GİRİŞ ÜCRETLERİ

2026 sezonunda Caddebostan 1 Plajı ve Florya Güneş Plajı giriş ücretleri şu şekilde belirlendi:

Ücret (TL)

Tam

300

Öğrenci

200

Caddebostan 2 ve Caddebostan 3 plajlarında ise halka açık plaj modeli uygulanacak. Bu alanlarda vatandaşlar ücretsiz olarak denize girebilecek; duş, soyunma kabini ve tuvalet gibi temel hizmetlerden yararlanabilecek.

İlgili Konular: #Plaj #güneşli #caddebostan

İlgili Haberler

İBB plajlarında yaz sezonu için tarih belli oldu
İBB plajlarında yaz sezonu için tarih belli oldu Yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan İBB plajları, 15 Haziran itibarıyla kapılarını açıyor. İBB, bu yaz toplam 14 plajda İstanbullulara deniz keyfi sunuyor. İstanbul İtfaiyesi ise İstanbul’un 50 plajında; 642 cankurtaran personeli, 50 jet-ski, 3 kurtarma botu, 18 ATV aracı ile hizmet verecek.
Datça’da iki tarafı da plaj olan burun, üniversitenin arazileri, İzmir’de rıhtım da kapsamda: Özelleştirmede sınır yok!
Datça’da iki tarafı da plaj olan burun, üniversitenin arazileri, İzmir’de rıhtım da kapsamda: Özelleştirmede sınır yok! İktidar özelleştirmede sınır tanımıyor. Datça Emecik’te Marmaris-Datça Yolu’ndan denize kadar olan geniş bir alan özelleştirme kapsamına alındı. Nisan ayında Meclis’te kabul edilen yasanın ardından üniversitelere ait taşınmazlar da özelleştirme kapsamına alınmaya başlandı. İzmir’de Konak Rıhtımı da 36 yıl süre ile özelleştiriliyor.