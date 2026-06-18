İstanbul’da yaz sıcaklarının başlaması sonrasında İstanbulluların en çok merak ettiklerinden biri de şehrin içerisindeki plajların son durumu. Peki, Florya Güneş Plajı ne zaman açılıyor? 2026 Florya Güneş Plajı açık mı?

PLAJ GİRİŞ ÜCRETLERİ

2026 sezonunda Caddebostan 1 Plajı ve Florya Güneş Plajı giriş ücretleri şu şekilde belirlendi:

Ücret (TL)

Tam

300

Öğrenci

200

Caddebostan 2 ve Caddebostan 3 plajlarında ise halka açık plaj modeli uygulanacak. Bu alanlarda vatandaşlar ücretsiz olarak denize girebilecek; duş, soyunma kabini ve tuvalet gibi temel hizmetlerden yararlanabilecek.