Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:37

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:37

Folat sosyal medyada yurttaşın araştırdığı kelimelerden biri oldu. Peki, Folatnin ne olduğu da araştırılıyor. Peki, Folat nedir? Folat ne demek?

FOLAT NEDİR?

Folat ilk başta folik asit formundadır. Folik asit dönüşüme uğrar ve ortaya B9 vitamini olarak da bilinen Folat çıkmış olur. Bazı kişilerde Folat eksikliği görülme ihtimali vardır. Kişi vücudu bazı nedenlere bağlı olarak vitamin üretimini yeterli miktarda gerçekleştiremez.

Faka insan vücudunun bu vitamine ihtiyacı vardır. Folat nelerde vardır hangi besinler sayesinde vücuda B9 vitamini alınabilir bilmek gerekir. Böylelikle Folat eksikliği için takviye gıdalara başvurulabilir. Bu gibi durumlarda doktorlar tarafından da kişiye bazı ilaçlar verilir. Folat aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan bir vitamin olarak da bilinir.

Folat, NTD riskinin düşürülebilmesi için kadınlar tarafından ihtiyaç duyulan bir vitamindir. NTD, bebekte nöral tüp defekti olarak bilinir. Folik asit takviyeleri, suda çözülebilen ilaçlar olarak bilinir.

FOLAT NELERDE VAR?

Folat içeriği yüksek olan besinlerin şu şekilde sıralanması mümkündür;

Ay Çekirdeği

Ay çekirdeği içerisinde belirli bir miktar folik asit bulunur. Folik asit vücuda alındığında, dolaylı olarak folat takviyesi de sağlanmış olur. Ay çekirdeği birçok kişi tarafından da sevilen kuruyemişler arasında yer alır. Fakat çekirdeğin tuz oranına dikkat edilerek tüketilmesi önerilir. Bazı hastalıklarda kişilerin tuz tüketmemesi gerekir.

Yumurta

Yumurtanın sağlık açısından birden çok faydası bulunur. Bu faydalardan biri de B9 takviyesi sağlamasıdır.

Hayvansal gıdaların birçoğunda folat içeriği bulunur. Özellikle haşlanmış şekilde tüketilen yumurta, kişinin ihtiyacı olan vitaminin karşılanmasına yardımcı olur.

Kahvaltı sofralarının en sevilen besinleri arasında yer alan yumurta, belirli bir miktardan fazla tüketildiğinde kilo alımına yol açabilir.

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, Eski Yunan ve Antik Roma dönemlerinden beri sıklıkla tüketilen sebzeler arasında yer alır. Bu sebzenin içeriği oldukça zengindir ve içerisinde folat da bulunur.

Bu sayede kuşkonmaz tüketen kişiler sadece folat ihtiyaçlarını değil diğer birçok vitamin ve mineral ihtiyaçlarını da karşılamış olur.

Karaciğer

Yağda pişirilen karaciğer içerisinde ortalama olarak 240 mcg folik asit yer alır. Bu miktar, karaciğerin bir porsiyonu için geçerlidir. Karaciğer, folat açısından en zengin besinlerin başında yer alır. Karaciğer tüketiminde aşırıya kaçılması, farklı sağlık problemlerine yol açabilir.