Fotoğraflar silindi, takipten çıkıldı... 'Lucas Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı' iddiası

Yayınlanma: 06.01.2024 - 16:43

Güncelleme: 06.01.2024 - 16:44

Bir süredir birlikte olan Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan’ın aşkının sona erdiği iddia edildi. Uruguaylı futbolcu ile güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptıkları hamle ile herkesi şoke etti.

İLİŞKİLERİ RESMİYET KAZANMIŞTI

Güzel oyuncu Devrim Özkan ile başarılı orta saha Lucas Torreira, geçtiğimiz yaz ABD tatilinde objektiflere yakalanmıştı.

25 yaşındaki güzel, "Torreira ile Miami'de görüntülendiniz. Konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi" cevabını vermişti. Bu sözlerle çiftin ilişkisi resmiyet kazanmıştı.

ÇİÇEKLE TEBRİK ETMİŞTİ

Uruguaylı orta saha, yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'ın çekimleri başlayan oyuncu sevgilisini çiçekle tebrik etmişti. Özkan da Torreira'nın gönderdiği romantik hediyeyi sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmemişti.

'PARLAMAYI ASLA BIRAKMIYORSUN'

Galatasaraylı yıldızın gönderdiği çiçekte yer alan İspanyolca hediye notundaki duygusal ifadeler dikkat çekmişti:

"Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın."

'SENİ SEVİYORUM' DEMİŞTİ

Devrim Özkan'ın kendisini öperken verdiği pozu da yayınlayan Torreira, kalp emojisiyle birlikte "Seni seviyorum" notunu düşmüştü. Sarı-kırmızılı orta sahanın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

TAKİPTEN ÇIKTILAR, FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

İlişkileri güzel giden çift, bugün flaş bir hamle yaptı. Luca Torreira ve Devrim Özkan, Instagram’da birbirlerini takipten çıktı.

İkili, birlikte olan fotoğrafları da kaldırdı. Bu hamlelerin ardından çift ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.