Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'dan Devrim Özkan sorusuna Türkçe yanıt!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:49

Güncelleme: 28.12.2023 - 17:01

Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşk yaşıyor. Güzel oyuncuyla sevgi dolu paylaşımlara imza atan Torreira, 'Evlilik' sorusuna Türkçe yanıt verdi.

Güzel oyuncu Devrim Özkan ile başarılı orta saha Lucas Torreira, önceki yaz ABD tatilinde objektiflere yakalanmıştı. 25 yaşındaki güzel, "Torreira ile Miami'de görüntülendiniz. Konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi" cevabını vermişti. Bu sözlerle çiftin ilişkisi resmiyet kazanmıştı.

TORREİRA'DAN TÜRKÇE YANIT

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, önceki gün menajeri ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 27 yaşındaki futbolcu, "Evlilik olur mu?" sorusuna, "Her şey güzel gidiyor. Şu an bunu söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Torreira, "Sevgiliniz Devrim Özkan'ın dizisini takip ediyor musunuz?" sorusu üzerine ise Türkçe "Her zaman" yanıtını verdi. Öte yandan yıldız futbolcunun parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı.