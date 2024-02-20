Fotoğraflarda gözlerin kırmızı, sarı veya beyaz çıkması ne anlama gelir?

Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:26

Güncelleme: 20.02.2024 - 16:26

İnsanlar, flaş açıkken fotoğraf çektirdiklerinde, göz bebeklerinin neden renk değiştirdiğini öğrenince istemsizce ürkerler; fakat yine de bu gerçek karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezler.

Flaş kullanılan fotoğraflar adeta, gözlerin arkasında neler olup bittiğinin röntgenini çeker. Flaş, gözlerimizin içini etkili bir şekilde aydınlatır; gözlerimizin ardında yer alan ve kırmızı etkiye neden olan şey ise "kan kırmızısı rengindeki kan damarlarıdır..."

Amerikan Oftalmoloji Akademisi'ne göre kırmızı gözler, "Fotoğraf makinesinin flaşı, kanlı retinayı aydınlattığında" ortaya çıkar.

Dahası;

"Gözler doğrudan kamera lensine bakıyor ve her iki göz de kırmızı çıkıyorsa, bu genellikle her iki göze ait retinanın da engelsiz ve sağlıklı olduğu anlamına gelir..."

GÖZLER KIRMIZI ÇIKMAZSA?

Bazen bir fotoğrafta, koşullar uygun olmasına karşın gözünüzün neden kırmızı çıkmadığının da çeşitli açıklamaları vardır. Örneğin, doğrudan kamera lensine bakmıyor ya da fotoğraf çekilirken gözünüzü kırpmış olabilirsiniz.

Bununla birlikte, şaşı insanlarda çoğunlukla kırmızı gözlere rastlanmaz. Zira bu insanların, göz bebeklerinden her ikisi de doğrudan kameraya bakamaz.

Tüm koşullar uygun olmasına karşın, gözlerin kırmızı olmayışı, 'retinoblastoma' adı verilen nadir bir çocukluk çağı göz kanseri türünün belirtisi olabilir.

Bu durum, görmeye yardımcı olmak için beyne sinyaller gönderen gözün arka kısmını, yani retinayı etkiler ve yaşamı tehdit eder. Erken teşhis, tedavide başarıyı artırabilir ve görme kaybı gibi komplikasyonları azaltabilir.

RETİNOBLASTOMA NEDİR?

Retinoblastoma, gözün retinasında (gözün ışığı algılayan tabakası) başlayan bir kanser türüdür. Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar ve genetik faktörlerle ilişkilidir.

Retinoblastoma, retinada bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalması sonucunda ortaya çıkar.

Bu hastalık genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir:

Gözde beyazlık veya lekeler

Gözde anormal bir parıltı veya yansıma (çoğunlukla fotoğraf çekilirken fark edilir)

Gözde belirgin bir çapaklanma veya sulanma

Bulanık görme veya görme kaybı

Retinoblastoma tedavisi, tümörün büyüklüğüne, yayılma derecesine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, radyoterapi, cerrahi ve lazer tedavisi bulunabilir.

RETİNA DEKOLMANI NEDİR?

Göz bebekleriniz, kırmızının yanı sıra beyaz ve sarı bir yansıma gibi de görünebilir. Bu durum tek veya her iki gözde de ortaya çıkabilir. Beyazlık fark edenler, katarakt veya retina dekolmanına karşı dikkatli olmalıdır.

Retina dekolmanı, gözün iç kısmındaki retina tabakasının altındaki sıvının birikmesi veya retina tabakasının göz içindeki normal konumundan ayrılması durumudur.

Retina tabakasının altındaki sıvının artması veya retina tabakasının zayıflaması sonucunda oluşabilir. Bu durum, görme kaybına veya körlüğe neden olabilir.

Retina dekolmanının belirtileri arasında ani veya yavaş gelişen, periferik (yan) görme kaybı, yıldız şeklinde ışık parlamaları, perdelenme hissi veya gözlerde şişlik ve kızarıklık sayılabilir.

Bazı durumlarda ağrılı olabilir. Tedavisi, genellikle cerrahi müdahale gerektirir. Erken teşhis önemlidir.

COATS HASTALIĞI NEDİR?

Lökokori olarak bilinen beyaz veya sarımsı bir tür parlaklık ise ağrısız ve yavaş ilerleyen bir göz rahatsızlığı olan Coats hastalığına işaret olabilir.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre bu, retina olarak bilinen, gözün ardındaki kan damarlarında yaşanan bir anormalidir. Tipik olarak sadece bir gözü etkiler ve teşhis edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına neden olabilir.

Coats hastalığı, gözdeki retinal damarların anormal şekilde genişlemesi ve sıvı sızıntısıyla karakterize olan nadir bir göz hastalığıdır. Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar. Bu hastalık, retinal damarların anormal bir şekilde genişlemesi ve zayıflaması sonucu ortaya çıkan aşırı sıvı birikimi nedeniyle görme kaybına neden olabilir.

Coats hastalığının belirtileri arasında şunlar yer alır:

Beyaz veya sarımsı bir tür göz yansıması (lökokori)

Gözde kızarıklık ve şişlik

Görme kaybı veya bulanık görme

Retina dışında anormal damarlar

Coats hastalığının tedavi seçenekleri arasında lazer tedavisi, kriyoterapi (soğuk tedavi) ve bazen cerrahi müdahale bulunabilir.

Erken teşhis ve tedavi, hastalığın ilerlemesini durdurabilir, görme kaybını önleyebilir veya azaltabilir.