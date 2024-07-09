Hafsanur Sancaktutan'dan 'Ortalıkta adam kalmadı' çıkışı!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 11:31

Güncelleme: 09.07.2024 - 11:31

Son olarak 'Ya Çok Seversen' dizisinde Kerem Bürsin ile rol alan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Önceki gün bir davete katılan oyuncu, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Adı son olarak basketbolcu Mahir Ağva ile anılan oyuncu, Aramızda Kalmasın muhabirinin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Kimse yok" cevabını verdi.

Muhabirini "Neden?" sorusuna sessiz kalamayan oyuncu "Yok yani, ortalıkta kalmadı adam" cevabını verdi. Verdiği cevaba kendisi bile şaşıran oyuncu "Burayı silin" demek zorunda kaldı.